Reparatur im Gange

Rohrbruch! Mehrere Betriebe derzeit ohne Wasser

Tirol
12.03.2026 15:28
Im Bereich Mitterweg/Trenkwalderstraße kam es zum Wasserrohrbruch.
Im Bereich Mitterweg/Trenkwalderstraße kam es zum Wasserrohrbruch.(Bild: IKB)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

In Innsbruck kam es am Donnerstagnachmittag im Bereich Mitterweg/Trenkwalderstraße zu einem Wasserrohrbruch. Mehrere Betriebe seien betroffen und von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die Reparaturarbeiten werden wohl bis Mitternacht andauern.

Kurz vor 14 Uhr sei in dem Bereich eine Wasserleitung gebrochen. „Unmittelbar nach der Information über den Wasseraustritt waren die Fachleute vor Ort“, heißt es vonseiten der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB). Der Leitungsabschnitt sei von den Arbeitern gesperrt worden.

Grabungs- und Reparaturarbeiten
Die Grabungs- und Reparaturarbeiten haben sofort begonnen. Diese werden voraussichtlich bis Mitternacht andauern. „In beiden Fahrtrichtungen ist eine Fahrspur frei. Die Zufahrt in die Trenkwalderstraße vom Mitterweg ist gesperrt, die Trenkwalderstraße ist über die Ampfererstraße erreichbar.“

Trinkwasserpakete stehen parat
Betroffen seien mehrere Betriebe, jedoch keine großen Wohnanlagen. „Während der Unterbrechung der Wasserversorgung können sich Betroffene Trinkwasserpakete vom IKB-Team im Baustellenbereich abholen“, hieß es.

Tirol
12.03.2026 15:28
Tirol

