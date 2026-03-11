Mit Scheinwohnsitz knapp 58.000 Euro abkassiert

Besonders dreisten Betrügern wurde nun im Bezirk Neunkirchen das Handwerk gelegt: Zwei ungarische Staatsbürger im Alter von 73 Jahren sollen mit erschlichenen Sozialleistungen in Summe 57.600 Euro abkassiert haben. Der Dritte im Bunde, ein 74-Jähriger, scheiterte. Es blieb beim Versuch. Das Trio hatte zum Schein in Breitenfurt seinen Hauptwohnsitz gemeldet. Ihren tatsächlichen Lebensmittelpunkt dürften sie jedoch weiterhin in Ungarn gehabt haben. Denn an der gemeldeten Adresse gab es weder einen Wasseranschluss noch einen Stromverbrauch. Außerdem hatten sie einen Nachsendeauftrag für die Post nach Ungarn erteilt.