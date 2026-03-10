Speicher im Platzertal? „Hier keine Notwendigkeit“

Prinzipiell sinnvoll, aber solche Täler seien tabu

Tschon ist aber überzeugt: „Dem Landschaftsverbrauch im Platzertal steht kein entsprechender Beitrag zur Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit gegenüber.“ Man habe klar und frühzeitig – „schon vor etwa einem Jahrzehnt“ – gegenüber den jeweils Verantwortlichen der Tiwag angemerkt, dass das in dieser Form projektierte Kraftwerk im Kaunertal unter Heranziehung des Platzertals nicht die Zustimmung der Landesumweltanwaltschaft findet. Dies sei auch in den bisherigen Verfahrensschritten jeweils schriftlich gegenüber der Bewilligungsbehörde festgehalten worden.

Wo und wie es die Vorarlberger besser machten

Große Pumpspeicherkraftwerke sollten weiter möglich sein – aber nur, wenn sie ökologisch vertretbar seien. Als Vorbild sieht er das Kraftwerk Kops II in Vorarlberg, wo eine umfangreiche Einbindung von Gemeinden, Bürgern und Umweltorganisationen gelang und man bewusst auf einen neuen Speicher in einem weiteren Hochtal verzichtete. „Gewusst wo und wie“, ist für Tschon entscheidend – immerhin seien seit 2012 mehr als 80 kleinere und mittlere Wasserkraftwerke genehmigt worden.