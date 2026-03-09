„Die Fälle der Gerti B.“ gehen in eine neue Runde

Es geht in der zweiten Staffel auch stark darum, dass sich die Figuren verändern und adaptiv zeigen müssen.

Stach: Die Veränderung ist immer da und lässt sich nicht aufhalten. Aber wie gehe ich damit um?

Hage: Man muss akzeptieren und loslassen und gleichzeitig damit klarkommen, dass man vielleicht manchmal nicht alles getan hat, was möglich war und manchmal nicht das richtige gesagt hat. So tickt das menschliche Wesen.

Stach: Es hat alles wunderbar harmoniert. Vor allem auch hinter der Kamera, obwohl es so anstrengend war. Wir haben sechs Folgen in 50 Tagen abgedreht – inklusive der Rückblenden in die 80er-Jahre. Das ist schon sehr sportlich. Aber alle haben sich den ganzen letzten Sommer freigehalten, als sie von der zweiten Staffel gehört haben. Was Schöneres gibt es nicht.

Hage: Absolut, das sehe ich auch so. Ich liebe bei Film und Fernsehen, dass die ganze Arbeit großes Teamwork bedeutet. Die Leute hinter den Kulissen sind richtige Hacklerinnen – großer Respekt davor, was sie alle anpacken. Es gibt so viele Menschen, die auf ihren unterschiedlichen Feldern Experten sind. Vom Fahrer über das Licht und die Maske bis hin zur Regie. Ein Filmset ist wie ein Uhrwerk und jedes Teil ist gleich wichtig. Es ist schon, Teil einer solchen Ordnung sein zu dürfen.

Stach: Es gibt schon auch Produktionen, wo irgendwelche Kollegen glauben, sie wären der Nabel der Welt und sich deppert aufführen. Das gibt es bei diesem Team aber nicht – in keiner Rolle.

Hage: Drehen ist Lebenszeit und wenn ich so eine intensive und zeitaufwändige Arbeit habe, dann will ich doch so viel wie möglich aus dieser Zeit herausholen. Wie in allen Berufsfeldern hat man immer weniger Zeit für alles, aber man muss trotzdem das Beste daraus machen. Wir haben auch eine Verantwortung den Zuschauern gegenüber, die bestmögliche Arbeit zu leisten.

Stach: Die Dialoge sind außerdem so gut geschrieben, dass man dabei gar nichts verändern muss. Musikalisch und wienerisch passt das perfekt. Mit diesem Text kannst du exakt arbeiten. Das ist nicht unerheblich und keinesfalls immer der Fall.