Zwei Pkw, ein Moped und Garage fingen Feuer

Am Mittwochvormittag kam es in der Tiroler Gemeinde Schwoich (Bezirk Kufstein) zu einem Pkw-Brand, der sich massiv ausbreitete. Das Feuer griff auf einen zweiten Pkw, ein Moped und schließlich die Garage über. Die Feuerwehr war stundenlang mit Löscharbeiten beschäftigt.
Stundenlang waren die Freiwilligen Feuerwehren Kufstein und Schwoich am Mittwochvormittag damit beschäftigt, zwei Pkw, ein Moped und eine Garage zu löschen. Gegen 10.30 geriet eines der Autos in Brand. Bei der Ursache dürfte es sich um einen technischen Defekt handeln, wie die Polizei mitteilt.
Stundenlanger Einsatz
Schnell griff das Feuer auf die anderen beiden Fahrzeuge über, schließlich fing auch die Garage Feuer. Nach stundenlangem Einsatz konnten die Feuerwehren den Brand schließlich löschen. Personen wurden keine verletzt. Durch den Brand entstand massiver Sachschaden.
