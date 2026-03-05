Zwei Pkw, ein Moped und Garage fingen Feuer

Stundenlang waren die Freiwilligen Feuerwehren Kufstein und Schwoich am Mittwochvormittag damit beschäftigt, zwei Pkw, ein Moped und eine Garage zu löschen. Gegen 10.30 geriet eines der Autos in Brand. Bei der Ursache dürfte es sich um einen technischen Defekt handeln, wie die Polizei mitteilt.