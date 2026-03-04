Politiker sind nicht gewählt, um herumzueiern

Still, aber nicht heimlich wird seit geraumer Zeit ein neuer Ansatz angewendet, um die eigene politische Entscheidungsschwäche zu kaschieren: Bürgerbeteiligungsprozess genannt. Eines vorweg: Es ist gut, nicht am Volk vorbei zu regieren, sondern es zu hören. Aber gewählte Mandatare werden dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen, nicht abzuwälzen. Wenn es falsche sind, werden ihnen die Wähler bei nächstbester Gelegenheit die Rechnung präsentieren.