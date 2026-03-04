Vorteilswelt
Projekt „SpaceBuzz“

18 Meter lange Rakete „landete“ in Innsbruck

Tirol
04.03.2026 14:00
Bis Samstag ist die Rakete am Sparkassenplatz in Innsbruck zu bestaunen. Das Projekt soll primär ...
Bis Samstag ist die Rakete am Sparkassenplatz in Innsbruck zu bestaunen. Das Projekt soll primär Schüler ansprechen. Aber auch die Erwachsenen dürfen Platz nehmen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Wollten Sie schon immer einmal den Blick eines Astronauten auf die Erde aus dem Weltall haben? In Innsbruck besteht derzeit die Möglichkeit dafür. Möglich macht es dir Virtual-Reality-Technologie. Das Projekt dahinter möchte vor allem junge Menschen ansprechen.

0 Kommentare

Für leichte Verwunderung und Staunen unter Passanten hat am Dienstag ein 18 Meter langes Raketenfahrzeug auf dem Innsbrucker Sparkassenplatz gesorgt. Dahinter steckt das Projekt „SpaceBuzz“, das die Organisatoren ESERO Austria und Karifilm Austria mit Unterstützung der Tiroler Industriellenvereinigung (IV) umgesetzt haben.

Spannend! Am Dienstag testeten die ersten Schüler die Rakete.
Spannend! Am Dienstag testeten die ersten Schüler die Rakete.(Bild: Christof Birbaumer)

Mittels Virtual-Reality erleben die Teilnehmer den „Overview-Effekt“, also jenen Blick auf die Erde, den sonst nur Astronauten haben.

Interesse für MINT-Fächer wecken
Dadurch möchte man vor allem bei den jüngeren Besuchern das Interesse für die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) wecken.

Die Rakete ist bis Samstag zu sehen und zu begehen. An den Nachmittagen und den ganzen Samstag über dürfen nicht nur Schüler, sondern alle Platz nehmen.

Tirol
04.03.2026 14:00
Tirol

