Brutale Attacke

Betrunkener schlug Opfer (20) direkt in die Klinik

Tirol
02.03.2026 13:44
In Oberperfuss kam es zur nächtlichen Gewalttat (Symbolbild).
In Oberperfuss kam es zur nächtlichen Gewalttat (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer, Hubert Rauth, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Eine brutale Attacke beschäftigt derzeit die Polizei in Tirol: Ein stark betrunkener Einheimischer (20) soll in Oberperfuss (Bezirk Innsbruck-Land) einen 20-Jährigen brutal niedergeschlagen und schwer verletzt haben. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar.

0 Kommentare

Zur Brutalo-Attacke war es bereits in der Nacht auf Samstag gekommen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, habe der stark alkoholisierte 20-jährige Österreicher dem 21-Jährigen gegen 2 Uhr „ohne ersichtlichen Grund zwei Faustschläge ins Gesicht“ verpasst.

Mit Rettung in die Klinik
Das Opfer erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der junge Mann mit der alarmierten Rettung in die Innsbrucker Universitätsklinik eingeliefert.

Der genaue Hintergrund der nächtlichen Gewalttat ist noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Tirol
02.03.2026 13:44
Tirol

