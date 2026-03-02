Betrunkener schlug Opfer (20) direkt in die Klinik

Eine brutale Attacke beschäftigt derzeit die Polizei in Tirol: Ein stark betrunkener Einheimischer (20) soll in Oberperfuss (Bezirk Innsbruck-Land) einen 20-Jährigen brutal niedergeschlagen und schwer verletzt haben. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar.
Zur Brutalo-Attacke war es bereits in der Nacht auf Samstag gekommen. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, habe der stark alkoholisierte 20-jährige Österreicher dem 21-Jährigen gegen 2 Uhr „ohne ersichtlichen Grund zwei Faustschläge ins Gesicht“ verpasst.
Mit Rettung in die Klinik
Das Opfer erlitt durch den Angriff schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der junge Mann mit der alarmierten Rettung in die Innsbrucker Universitätsklinik eingeliefert.
Der genaue Hintergrund der nächtlichen Gewalttat ist noch völlig unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.