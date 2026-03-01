SPÖ-Visite in moderner Medizin-Drehscheibe

Babler sprach von „Versorgung aus einer Hand“, Schumann von einem System, das bereits wirkt: Schon jetzt stemmen Primärversorgungseinheiten rund elf Prozent der medizinischen Betreuung. Und der Trend zeigt deutlich nach oben – auch beim Nachwuchs. Laut aktueller Studie wünschen sich nämlich viele Medizinstudierende planbare Zeiten, Teamarbeit und mehr Zeit für Patienten statt Einzelkämpfer-Praxis.