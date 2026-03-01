Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Tullnerfeld

SPÖ-Visite in moderner Medizin-Drehscheibe

Niederösterreich
01.03.2026 08:30
Die SPÖ-Spitzen Babler und Ministerin Schuhmann (2. v. li.) präsentierten mit den Spitzenkräften ...
Die SPÖ-Spitzen Babler und Ministerin Schuhmann (2. v. li.) präsentierten mit den Spitzenkräften im Tullnerfeld ihre Visionen für die Gesundung der Niederösterreicher.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Gesundheitspakt 2040+, Personalmangel, Einsparungen – die Gesundheitsversorgung ändert sich. Primärversorgungszentren (PVZ) sollen – als SPÖ-Vision – sehr viele medizinische Grundbedürfnisse in Niederösterreich abdecken.

0 Kommentare

Ein heller Empfang, konzentrierte Ruhe in den Behandlungsräumen – und politischer Rückenwind: Beim Lokalaugenschein im österreichweit vorbildlichen Primärversorgungszentrum Tullnerfeld (NÖ) machten SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler und die sozialdemokratische Gesundheitsministerin Korinna Schumann klar, wohin die Reise geht: Bis 2030 sollen flächendeckend in ganz Österreich mindestens 300 Primärversorgungseinheiten eingerichtet werden!

Moderne Technik, kurze Wege
Zwischen Stethoskop, Laptop, modernster Technik und Team-Besprechung wurde bei der Visite der SPÖ-Spitzen also rasch deutlich, warum die Regierung genau auf dieses Modell setzt. Hier arbeiten Mediziner und Ärztinnen, sowie Therapeuten und Pflegekräfte Hand in Hand – nämlich schneller, koordinierter, näher an den Menschen.

Möglich macht das der Gesundheitsreformfonds, der bis 2030 jährlich rund 500 Millionen Euro in den niedergelassenen Bereich pumpen wird: für neue Zentren, Prävention, Digitalisierung und bessere Arbeitsbedingungen.

Ein Teil der Zukunft der Gesundheitspolitik sind die PVZ. Nun folgte ein Lokalaugenschein im ...
Ein Teil der Zukunft der Gesundheitspolitik sind die PVZ. Nun folgte ein Lokalaugenschein im Primärversorgungszentrum Tullnerfeld.(Bild: Imre Antal)

Babler sprach von „Versorgung aus einer Hand“, Schumann von einem System, das bereits wirkt: Schon jetzt stemmen Primärversorgungseinheiten rund elf Prozent der medizinischen Betreuung. Und der Trend zeigt deutlich nach oben – auch beim Nachwuchs. Laut aktueller Studie wünschen sich nämlich viele Medizinstudierende planbare Zeiten, Teamarbeit und mehr Zeit für Patienten statt Einzelkämpfer-Praxis.

Vorzeigemodell in NÖ
Mehr als 110 solcher Einrichtungen gibt es bereits in Österreich, sie betreuen etwa zwölf Prozent der Bevölkerung. Das Tullnerfeld-Zentrum gilt dabei als absolutes Vorzeigemodell: lange Öffnungszeiten, kurze Wege sowie viele Fachrichtungen unter einem Dach. Rundum-Vorsorge also.

Der Eindruck nach dem Rundgang: Wenn Gesundheitspolitik ein Gesicht hat, dann eines, das hier im Herzen des weiten Landes freundlich hinter der Anmeldung lächelt – und sagt: „Wir haben Zeit für Sie.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
01.03.2026 08:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
405.297 mal gelesen
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
94.063 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
93.279 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5226 mal kommentiert
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1581 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1126 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf