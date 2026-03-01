SPÖ-Visite in moderner Medizin-Drehscheibe

Gesundheitspakt 2040+, Personalmangel, Einsparungen – die Gesundheitsversorgung ändert sich. Primärversorgungszentren (PVZ) sollen – als SPÖ-Vision – sehr viele medizinische Grundbedürfnisse in Niederösterreich abdecken.
Ein heller Empfang, konzentrierte Ruhe in den Behandlungsräumen – und politischer Rückenwind: Beim Lokalaugenschein im österreichweit vorbildlichen Primärversorgungszentrum Tullnerfeld (NÖ) machten SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler und die sozialdemokratische Gesundheitsministerin Korinna Schumann klar, wohin die Reise geht: Bis 2030 sollen flächendeckend in ganz Österreich mindestens 300 Primärversorgungseinheiten eingerichtet werden!
Moderne Technik, kurze Wege
Zwischen Stethoskop, Laptop, modernster Technik und Team-Besprechung wurde bei der Visite der SPÖ-Spitzen also rasch deutlich, warum die Regierung genau auf dieses Modell setzt. Hier arbeiten Mediziner und Ärztinnen, sowie Therapeuten und Pflegekräfte Hand in Hand – nämlich schneller, koordinierter, näher an den Menschen.
Möglich macht das der Gesundheitsreformfonds, der bis 2030 jährlich rund 500 Millionen Euro in den niedergelassenen Bereich pumpen wird: für neue Zentren, Prävention, Digitalisierung und bessere Arbeitsbedingungen.
Babler sprach von „Versorgung aus einer Hand“, Schumann von einem System, das bereits wirkt: Schon jetzt stemmen Primärversorgungseinheiten rund elf Prozent der medizinischen Betreuung. Und der Trend zeigt deutlich nach oben – auch beim Nachwuchs. Laut aktueller Studie wünschen sich nämlich viele Medizinstudierende planbare Zeiten, Teamarbeit und mehr Zeit für Patienten statt Einzelkämpfer-Praxis.
Vorzeigemodell in NÖ
Mehr als 110 solcher Einrichtungen gibt es bereits in Österreich, sie betreuen etwa zwölf Prozent der Bevölkerung. Das Tullnerfeld-Zentrum gilt dabei als absolutes Vorzeigemodell: lange Öffnungszeiten, kurze Wege sowie viele Fachrichtungen unter einem Dach. Rundum-Vorsorge also.
Der Eindruck nach dem Rundgang: Wenn Gesundheitspolitik ein Gesicht hat, dann eines, das hier im Herzen des weiten Landes freundlich hinter der Anmeldung lächelt – und sagt: „Wir haben Zeit für Sie.“
