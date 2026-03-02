Vorteilswelt
Mega-Buzzer-Gewinnspiel in Seiersberg

Steiermark
02.03.2026 00:01
(Bild: Shoppingcity Seiersberg)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Shoppen, buzzern und gewinnen: In der ShoppingCity Seiersberg wird es im März laut, spannend – und richtig gewinnträchtig. Von 6. bis 14. März 2026 hat man die Chance, direkt am Buzzer tolle Preise zu gewinnen.

Beim Mega-Buzzer-Gewinnspiel warten Preise im Gesamtwert von unglaublichen 30.000 Euro. Das Prinzip ist einfach – und macht gleichzeitig auch richtig viel Spaß!

Und so funktionierts:
Wer im Aktionszeitraum mit einem Kassabon ab 10 Euro Einkaufswert beim Buzzer-Stand vorbeikommt, darf täglich ab 12 Uhr sein Glück versuchen. Direkt an der Station heißt es dann: drücken (nicht nur die Daumen), hoffen – und gewinnen. Die Gewinnchancen sind vielfältig. Egal, ob Gutschein, Sachpreis oder Hauptgewinn – jeder Buzzer-Moment kann sich lohnen.

20.000 Euro in Gutscheinen
Das Highlight: ShoppingCity Seiersberg-Gutscheine im Gesamtwert von 20.000 Euro. Damit lässt sich nach Herzenslust shoppen – quer durch die gesamte Center-Vielfalt. Doch damit nicht genug: Ein weiteres Top-Highlight ist ein Wochenende mit dem BYD Sealion 7.

Technik, Genuss und mehr
Aber das ist noch längst nicht alles an Preisen! Denn auch Technikfans dürfen sich freuen: Die MediaMarkt Techvillage verlost 10 x 50-Euro-Gutscheine sowie 3 Garmin-Sportuhren.

Genussvolle Preise kommen von Billa Plus – darunter Geschenkskörbe im Wert von bis zu 200 Euro sowie exklusive Lindt-Körbe im Wert von je 100 Euro.

Für Schmuck- und Uhrenliebhaber gibt es bei Uhren Juwelen Heimo Wagner edle Preise, darunter eine Jacques Lemans-Uhr, eine Bering-Uhr sowie zwei 50-Euro-Gutscheine. Kaffee-Fans können sich über eine Tchibo Qbo Iconic Kaffeemaschine freuen. Aber es warten noch weitere Highlights!

Denn zahlreiche Geschäfte der ShoppingCity Seiersberg beteiligen sich mit attraktiven Gutscheinen und Preisen. Mit dabei sind unter anderem Blue Tomato, Humanic, Morawa, Primark, Palmers, LeBurger, TUI Reisebüro, Fielmann, Bijou Brigitte, Noodle King, Nordsee, Tally Weijl, Shoe4You, Triumph und viele weitere.

Damit ist für jeden Geschmack etwas dabei – von Mode über Kulinarik bis hin zu Technik und Reisen.

Öffnungszeiten der Buzzer-Station

Die Buzzer-Station am Schauplatz ist von 6. bis 14. März 2026 geöffnet:

  • Montag bis Freitag: 12 bis 19 Uhr

  • Samstag: 12 bis 18 Uhr

Einfach mit Kassabon vorbeikommen, buzzern und mitfiebern.

Mitmachen lohnt sich
Das Mega-Buzzer-Gewinnspiel bringt Spannung in den Einkaufsalltag und macht den März in der ShoppingCity Seiersberg zu einem echten Erlebnis. Also: Kassabon mitnehmen, zum Schauplatz kommen – und vielleicht schon bald zu den glücklichen Gewinnern zählen. Mehr Infos dazu gibt es HIER.

Steiermark

