Größter Truppenübungsplatz unter neuem Kommando

Erfahrung im In- und Ausland

Der 55-Jährige stammt aus Allentsteig, hat am Bundesrealgymnasium in Horn maturiert und rückte 1990 beim Landwehrstammregiment 35 in Amstetten ein. Danach absolvierte er die Militärakademie und wurde der Waffengattung Artillerie zugeteilt. Oberleitner konnte in zahlreichen Führungsfunktionen – vom Batteriekommandanten bis zum stellvertretenden Kommandanten des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 – Erfahrungen in der Truppenführung sammeln. Internationale Ausbildungslehrgänge sowie mehrere Auslandseinsätze in leitenden Stabfunktionen runden den militärischen Werdegang des Waldviertlers ab.