Größter Truppenübungsplatz unter neuem Kommando

Militärkarriere in seinem Heimatort macht jetzt Konstantin Oberleitner. Der erfahrene Oberst, der selbst aus Allentsteig stammt, übernimmt das Kommando auf dem dortigen Truppenübungsplatz.
Vor knapp einem Jahr hatte Brigadier Christian Riener interimistisch die Leitung des Truppenübungsplatzes übernommen, nachdem Oberst Herbert Gaugusch nach Weitra gewechselt war. Jetzt hat das Verteidigungsministerium die Nachfolgefrage endgültig entschieden: Oberst Konstantin Oberleitner wird neuer Kommandant in Allentsteig.
Erfahrung im In- und Ausland
Der 55-Jährige stammt aus Allentsteig, hat am Bundesrealgymnasium in Horn maturiert und rückte 1990 beim Landwehrstammregiment 35 in Amstetten ein. Danach absolvierte er die Militärakademie und wurde der Waffengattung Artillerie zugeteilt. Oberleitner konnte in zahlreichen Führungsfunktionen – vom Batteriekommandanten bis zum stellvertretenden Kommandanten des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 – Erfahrungen in der Truppenführung sammeln. Internationale Ausbildungslehrgänge sowie mehrere Auslandseinsätze in leitenden Stabfunktionen runden den militärischen Werdegang des Waldviertlers ab.
Mit Konstantin Oberleitner übernimmt ein erfahrener und international versierter Offizier eine verantwortungsvolle Führungsfunktion am Truppenübungsplatz.
Klaudia Tanner, Verteidigungsministerin
Bild: Martin A. Jöchl
An der Spitze
Bereits im vergangenen Jahr war Oberst Oberleitner als stellvertretender Kommandant des größten Truppenübungsplatzes in seinen Heimatort zurückgekehrt. Nun steht er an der Spitze des Kommandos über das 157 Quadratkilometer große Heeres-Areal. Lobende Worte kommen von höchster Stelle: „Die langjährige Dienstzeit und umfassende Führungserfahrung sowie sein persönliches Engagement für das Österreichische Bundesheer zeichnen Oberst Konstantin Oberleitner in besonderer Weise aus“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.
