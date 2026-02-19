Fünf Verletzte nach Kollision von Urlauberautos

Vollbremsung eingeleitet

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Schweizer im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch dieses quer über die Straße auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dabei krachte er frontal gegen das Auto der Luxemburgerin. Der nachkommende Slowake leitete aufgrund des Unfalles eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Schweizers nicht mehr verhindern.