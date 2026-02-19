Vorteilswelt
Im Paznauntal

Fünf Verletzte nach Kollision von Urlauberautos

Tirol
19.02.2026 21:45
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Ein Schweizer (32) geriet am Donnerstag gegen Mittag auf der Paznauntalstraße in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen entgegenkommende Autos. Die Straße war in der Folge knapp zwei Stunden komplett gesperrt.  

0 Kommentare

Am Donnerstag gegen 11.25 Uhr ereignete sich auf der B188 Paznauntalstraße ein Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden.

Erhebungen der Polizei zufolge fuhr ein 32-jähriger Schweizer mit seinem Pkw Richtung Westen. Zur gleichen Zeit kamen ihm eine 24-jährige Luxemburgerin und ein 39-jähriger Slowake mit ihren Fahrzeugen entgegen.

Vollbremsung eingeleitet
Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Schweizer im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, wodurch dieses quer über die Straße auf die Gegenfahrbahn rutschte. Dabei krachte er frontal gegen das Auto der Luxemburgerin. Der nachkommende Slowake leitete aufgrund des Unfalles eine Vollbremsung ein, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug des Schweizers nicht mehr verhindern.

Zwei Unfallbeteiligte unverletzt
Durch den Unfall kam es zu Verletzungen bei dem Lenker aus der Schweiz sowie der Lenkerin aus Luxemburg. Zudem wurden zwei weitere schweizerische Beifahrer als auch eine weitere luxemburgische Insassin unbestimmten Grades verletzt.

Alle insgesamt fünf verletzten Personen wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Zams verbracht. Der Slowake als auch die slowakische Beifahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt.

An beide Fahrzeugen der Frontalkollision entstand Totalschaden. Am Fahrzeug des Slowaken entstand durch den Unfall nur ein geringer Sachschaden. Die ausgetretenen Betriebsmittel sowie ausgerissenen Fahrzeugteile wurden von der FF See gebunden bzw. beseitigt.

Die B188 blieb während der Erstversorgung und für Bergungsarbeiten der Fahrzeuge für knapp zwei Stunden komplett gesperrt. Im Einsatz standen die Feuerwehr See mit rund 25 Mann, Notarzt, Rettung mit drei Einsatzfahrzeugen und die Polizei mit zwei Streifen, teilte die zuständige Polizeiinspektion Ischgl mit. 

Tirol
19.02.2026 21:45
Tirol

