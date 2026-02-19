Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kommunen kämpfen

300 Gemeinden können Rechnungen nicht bezahlen

Niederösterreich
19.02.2026 11:00
In vielen Gemeinden ist die finanzielle Not groß – die Neos schlagen vor, dass Ortschaften ...
In vielen Gemeinden ist die finanzielle Not groß – die Neos schlagen vor, dass Ortschaften Bündnisse schließen.(Bild: GEORG HOCHMUTH/APA/picturedesk.com)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Als Mittel gegen die Finanzmisere wollen die NEOS vermehrt Kommunen zusammenlegen. Aber wollen das die Bürger auch?

0 Kommentare

Geschlossene Schwimmbäder, Wirtshäuser und Geschäfte: Den Gemeinden geht es nicht gut. Zu hohe Umlagen für Gesundheits- und Sozialwesen bringen vor allem kleine Ortschaften seit Jahren ins Schwitzen. Hinzu kam in den vergangenen Jahren die Pandemie und hohe Energiekosten in Folge des Krieges in der Ukraine. Wenig blieb übrig, was die Gemeindebudgets aufgepolstert hätte.

Gemeinden sollen zusammenrücken
In Niederösterreich schreiben von den insgesamt 573 Gemeinden mittlerweile rund 300 ein Minus am Ende des Jahres. 57 Gemeinden davon haben noch dazu weniger als 2000 Einwohner. NEOS-Chefin Indra Collini spricht sich daher für die Idee der Zusammenlegung von Kommunen aus: „Die Menschen, die dort leben zahlen sehr hohe Steuern, aber schauen am Ende durch die Finger – und an den Bürgermeistern liegt das nicht.“ Damit ist Niederösterreich bei weitem nicht alleine. Jede zweite Gemeinde in Österreich – insgesamt sind es um die 2.000 – schreibt rote zahlen. 

Niederösterreichs Neos-Obfrau Indra Collini sprach sich am Mittwoch für die Idee der ...
Niederösterreichs Neos-Obfrau Indra Collini sprach sich am Mittwoch für die Idee der Kommunen-Zusammenlegung aus.(Bild: Anna Kindlmann)

Dass die Bundesländer in derart viele, kleine Gemeinden gegliedert sind, sei ohnehin veraltet, so die pinke Beurteilung. „Ein Computer von heute kann nicht mit einem Betriebssystem aus den 1980er-Jahren funktionieren“, zieht die Neos-Chefin einen Vergleich und meint damit die veraltete Gestaltung der Bezirkshauptmannschaften. Viel zu viel Personal werde in kleinen Gemeinden beschäftigt, die aber für landesweite Reformen oft gar kein Budget haben. Der Kindergartenausbau für Kinder unter zwei Jahren schreitet in manchen NÖ-Gemeinden voran, ist in anderen finaziell wiederum nicht umsetzbar. 

Steiermark als Vorbild
Die pinke Nationalratsabgeordnete Gertraud Auinger-Oberzaucher ist gerade auf „Gemeinde-Tour“ und auch der Meinung, dass die Menschen sich vielerorts Zusammenschlüsse von mehreren Gemeinden wünschen. Als Beweis nennt sie die Steiermark. Dort sind seit 2015 einige Gemeinden „gebündelt“ worden. Von 542 steirischen Kommunen sind nur noch 286 übrig geblieben. Vorschlag der NÖ-NEOS: Der steirische Weg sollte auch in NÖ gegangen werden – aber nur „freiwillig“, sagt Collini, und wenn die Bürger es wollen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
19.02.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
197.458 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
143.397 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.976 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1569 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Österreich
Pfand auf Batterien ist nur eine Frage der Zeit
681 mal kommentiert
Lithium-Batterien finden sich in unzähligen Produkten und landen weit seltener in Sammelstellen ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf