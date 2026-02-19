300 Gemeinden können Rechnungen nicht bezahlen

Gemeinden sollen zusammenrücken

In Niederösterreich schreiben von den insgesamt 573 Gemeinden mittlerweile rund 300 ein Minus am Ende des Jahres. 57 Gemeinden davon haben noch dazu weniger als 2000 Einwohner. NEOS-Chefin Indra Collini spricht sich daher für die Idee der Zusammenlegung von Kommunen aus: „Die Menschen, die dort leben zahlen sehr hohe Steuern, aber schauen am Ende durch die Finger – und an den Bürgermeistern liegt das nicht.“ Damit ist Niederösterreich bei weitem nicht alleine. Jede zweite Gemeinde in Österreich – insgesamt sind es um die 2.000 – schreibt rote zahlen.