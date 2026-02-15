Sidl: „Meine ganze Energie für die Gemeinde“

Ein Amt allerdings behält der Politiker bewusst: sein Mandat im Europäischen Parlament. „Mehr als 10.000 Vorzugsstimmen sind für mich ein klarer Auftrag“, erklärt Sidl. „Diesen Auftrag nehme ich ernst.“ Zudem wolle er sicherstellen, dass die Stimme von Niederösterreich in Brüssel erhalten bleibt. „Wenn ich das Mandat zurücklege, könnte es in ein anderes Bundesland wandern – und genau das möchte ich verhindern.“ Für ihn sei klar: „Ich will meine Region auch auf europäischer Ebene vertreten.“

Fokus auf die Gemeinde

Sein Ziel sei nun klar umrissen: volle Kraft für Petzenkirchen. „Meine ganze Energie gehört jetzt der Gemeinde“, sagt Sidl. Dabei gehe es ihm nicht um Parteifarbe oder politische Spielchen. „Vor Ort zählt nicht Parteitaktik, sondern das Zusammenleben der Menschen.“ Genau dafür wolle er sich „voll ins Zeug legen“. „Ich will gestalten, nicht taktieren.“