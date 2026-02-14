So viele Tiroler suchten die Schuldenberatung auf

Oft auch mehrere Faktoren zugleich

Vollständig ist die Liste der elf Hauptfaktoren mit Unfall/Krankheit/Todesfall (16%), Wohnraumbeschaffung bzw. -ausstattung (14,3%), Lebenshaltungskosten (12,7%), Scheidung/Trennung (11,9%), Autokauf bzw. -leasing (10%), Unterhaltsverpflichtungen (8,2%), strafbare Handlungen (6,5%) sowie eine Bürgschaft (6%). Ab und zu sind es auch mehrere Faktoren gleichzeitig, die zur Schuldenberatung führen. Abschließend betont der Geschäftsführer, dass „die Fälle, die zu uns kommen, längst nicht alle sind. Ich schließe daraus, dass es sehr viele Tiroler gibt, die Schulden zurückzahlen“.