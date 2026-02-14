Einmal ein Superheld sein: Kostüm-Tausch beliebt

Die Tauschbörse schont somit nicht nur die Umwelt, indem kein neues Kostüm produziert und geliefert werden muss – sondern natürlich auch das Geldbörserl. „Die Idee ist, dass jeder Kostüme mitnimmt , die er nicht mehr braucht und sich dafür kostenlos etwas anderes mitnehmen kann“. Auch die Bibliothek in der Nachbargemeinde Eichgraben zog bereits mit einer Kostüm-Tauschbörse nach. In Purkersdorf gibt es heuer nur Kinderkostüme – doch wer weiß? „Nächstes Jahr machen wir vielleicht auch eine Tauschbörse für Erwachsene“.