Einmal ein Superheld sein: Kostüm-Tausch beliebt

Wer noch unentschlossen ist, welches Faschingskostüm heuer angezogen wird, der kann schnell zu einer Kostüm-Tauschbörse eilen. Jene in Purkersdorf hat damit großen Erfolg.
In der Stadtbibliothek in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) findet sich seit wenigen Wochen neben Büchern auch ein buntes Sammelsurium von Tierkostümen bis hin zu Superhelden-Outfits. „Jetzt ist gerade eine größere Menge an Schmetterlingsflügeln angekommen“, erzählt Bibliotheksleiterin Astrid Schwarz voller Freude. Sie habe das Projekt initiiert, nachdem es in der näheren Umgebung kein vergleichbares Angebot gegeben hat. Gemeinsam mit Freundinnnen und Bekannten, die auch Kinder haben, sammelte sie übrig gebliebene Kostüme, um den „Grundstock“ für die Aktion zu legen.
„Und generell: für die Stadtbibliothek ist es eine super Ergänzung zur täglichen Bibliotheksarbeit“. Demnach finden sich seit Mitte Jänner auf einer Kleiderstange nach und nach mehr Kinderkostüme ein. Vom Feuerwehrmann über den Cowboy bis zu den verschiedensten Prinzessinnen-Verkleidungen ist fast alles dabei, was die Fantasie der Kinder am Faschingsdienstag noch mehr aufblühen lässt. So können zum Beispiel die Schmetterlingsflügel ein zweites oder drittes Mal zum „närrischen“ Einsatz kommen.
Kindern wachsen schnell raus
„Die Leute, die bisher was getauscht haben, sind voller Freude wieder hinausgegangen – vor allem die Kinder haben richtig Spaß beim Stöbern!“, schwärmt die Initiatorin. „Oft werden die Kostüme von Kindern nur wenige Male getragen und im nächsten Jahr sind sie vielleicht auch schon wieder zu klein“, findet Schwarz einen weiteren triftigen Grund für diese nachhaltige Idee. Ein neuer Disney- oder Pixar-Film und schon wünscht sich der Nachwuchs von einem Tag auf den nächsten ein neues Kostüm herbei.
Die Tauschbörse schont somit nicht nur die Umwelt, indem kein neues Kostüm produziert und geliefert werden muss – sondern natürlich auch das Geldbörserl. „Die Idee ist, dass jeder Kostüme mitnimmt , die er nicht mehr braucht und sich dafür kostenlos etwas anderes mitnehmen kann“. Auch die Bibliothek in der Nachbargemeinde Eichgraben zog bereits mit einer Kostüm-Tauschbörse nach. In Purkersdorf gibt es heuer nur Kinderkostüme – doch wer weiß? „Nächstes Jahr machen wir vielleicht auch eine Tauschbörse für Erwachsene“.
