Fachkräftemangel in Ö: JB Vermittlungs GmbH hilft

Schichtausfälle, volle Auftragsbücher, aber zu wenig Personal: Viele Betriebe in Österreich spüren den Fachkräftemangel jeden Tag. Wer heute neue Mitarbeiter sucht, braucht oft Wochen oder Monate – Zeit, die Unternehmen nicht haben. Deshalb wird Arbeitskräftebeschaffung über spezialisierte Vermittler immer öfter zur praktischen Lösung. Sie hilft, Lücken rasch zu schließen und den Betrieb am Laufen zu halten.