Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Effiziente Vermittlung

Fachkräftemangel in Ö: JB Vermittlungs GmbH hilft

Specials
13.02.2026 11:54
Bezahlte Anzeige
JB Vermittlungs GmbH: Effiziente Personalvermittlung und Arbeitskräftebeschaffung für ...
JB Vermittlungs GmbH: Effiziente Personalvermittlung und Arbeitskräftebeschaffung für Österreichs Unternehmen.(Bild: Freepik)
Porträt von Bezahlte Anzeige
Von Bezahlte Anzeige

Schichtausfälle, volle Auftragsbücher, aber zu wenig Personal: Viele Betriebe in Österreich spüren den Fachkräftemangel jeden Tag. Wer heute neue Mitarbeiter sucht, braucht oft Wochen oder Monate – Zeit, die Unternehmen nicht haben. Deshalb wird Arbeitskräftebeschaffung über spezialisierte Vermittler immer öfter zur praktischen Lösung. Sie hilft, Lücken rasch zu schließen und den Betrieb am Laufen zu halten.

Arbeitskräftebeschaffung, die wirklich passt
Arbeitskräftebeschaffung funktioniert dann gut, wenn sie nicht nur den Lebenslauf liest, sondern den tatsächlichen Bedarf im Betrieb versteht. Genau hier setzt die JB Vermittlungs GmbH an: Unternehmen erhalten eine Vorauswahl an Fachkräften, die fachlich passen und kurzfristig verfügbar sind. Das spart Zeit im Recruiting und reduziert das Risiko von Fehlbesetzungen. Auch Jobsuchende profitieren. Sie bekommen eine fixe Anstellung mit Sozialleistungen und – je nach Einsatz – die Chance, Qualifikationen gezielt auszubauen. Wer motiviert ist, kann über einen Einsatz rasch in eine langfristige Beschäftigung hineinwachsen.

Antwort auf den Fachkräftemangel in Industrie, Gewerbe und Handwerk
Besonders betroffen sind Industrie, Gewerbe und Handwerk. Hier fehlen qualifizierte Leute oft dort, wo Aufträge sofort erledigt werden müssen. Die JB Vermittlungs GmbH arbeitet mit einem breiten Netzwerk und sucht gezielt nach Fachkräften, die nicht nur die richtigen Kenntnisse mitbringen, sondern auch ins Team passen. Für Betriebe bedeutet das: weniger Leerlauf, stabilere Planung und mehr Sicherheit im Tagesgeschäft.

Wenn aus einem Einsatz ein Dauerjob wird
Ein wichtiger Pluspunkt der Arbeitskräftebeschaffung: Immer wieder werden eingesetzte Fachkräfte nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit direkt ins Stammpersonal übernommen. Das ist für beide Seiten gut. Betriebe gewinnen eingearbeitete Mitarbeiter, und Arbeitnehmer finden einen sicheren Arbeitsplatz mit Perspektive. Gerade in Zeiten, in denen viele nach Stabilität suchen, ist das ein echter Vorteil.

Transparenz und faire Bedingungen als Grundprinzip
Rund um Zeitarbeit gibt es Vorurteile – oft wegen schlechter Erfahrungen mit intransparenten Modellen. Die JB Vermittlungs GmbH betont deshalb klare Abläufe, pünktliche Entlohnung und fixe Ansprechpartner. Für Arbeitnehmer ist vor allem wichtig, vorab genau zu wissen, was sie erwartet. Für Unternehmen zählt ein verlässlicher Prozess ohne Überraschungen.

Arbeitskräftebeschaffung als Modell der Zukunft
Der Arbeitsmarkt bleibt angespannt, gleichzeitig steigen die Anforderungen an Betriebe. Arbeitskräftebeschaffung schafft hier Flexibilität, ohne dass Qualität oder Fairness auf der Strecke bleiben müssen. Für viele Unternehmen ist sie längst Teil der Personalstrategie – vor allem dann, wenn schnell gehandelt werden muss.

Mehr zur Arbeitskräftebeschaffung und effizienten Personalvermittlung gibt es unter www.jb-gmbh.at.

JB Vermittlungs GmbH

Jürgen Bammer

Gewerbepark 5

4880 St. Georgen im Attergau

+43 7667 21 480

office@jb-gmbh.at

www.jb-gmbh.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
13.02.2026 11:54
Loading

krone.tv

Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner ist von der Personaldebatte in ihrer Partei bereits ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Holzleitner „genervt“ von SPÖ-Personaldebatte
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.267 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.326 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
157.657 mal gelesen
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1269 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
968 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
844 mal kommentiert
Mehr Specials
Von Staatsanwaltschaft
Pilnacek: Neues Gutachten bestätigt Ertrinkungstod
Salzburger bekam recht
Informationen nicht gegeben: Rüge für Behörde
Auf offener Straße
Pfarrer eilt Opfer zu Hilfe und wird ausgeraubt
Prozess in Innsbruck
„Betrüger“ saß halbes Jahr unschuldig in U-Haft
„Er provozierte uns“
Polizistin warf Melone in Richtung Motorradfahrer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf