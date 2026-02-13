Krampusverein hilft gegen „teuflische Krankheit“ einer 14-Jährigen

Möglich gemacht hat dies eine Spende von 2000 Euro der „Aichhorn-Teifln“, die bei ihren Auftritten Geld auf die Seite gelegt hatten, sowie den Firmen Feuerwerk Steve und Fenster Morawek. „Es freut mich besonders, dass es in diesen Zeiten der Einsparungen für Behinderte nach wie vor eine große Spendenbereitschaft gibt“, dankte Lauras Mama, Susanne Schwinghammer, unter Tränen den Spendern: „Die Gewissheit, dass Lara Tag und Nacht überwacht wird, ist überwältigend.“