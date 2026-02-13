„Wien muss operieren“: VPNÖ startet Petition

POLITISCHE WERBUNG

In der Debatte um die Behandlung niederösterreichischer Patientinnen und Patienten in Wiener Spitälern verschärft die Volkspartei Niederösterreich nun den Ton. Unter dem Slogan „Schluss mit Blockieren. Wien muss operieren!“ startet die VPNÖ eine landesweite Kampagne samt Unterschriftenaktion. Ziel: Ein gerechter Umgang mit niederösterreichischen Gastpatienten in der Bundeshauptstadt.