Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

POLITISCHE WERBUNG

„Wien muss operieren“: VPNÖ startet Petition

Niederösterreich
13.02.2026 10:58
Bezahlte Anzeige
Porträt von Bezahlte Anzeige
Von Bezahlte Anzeige

POLITISCHE WERBUNG

 

auf Veranlassung der ÖVP Niederösterreich

Weitere Informationen („Transparentbekanntmachung‘‘) finden Sie hier

 

 

In der Debatte um die Behandlung niederösterreichischer Patientinnen und Patienten in Wiener Spitälern verschärft die Volkspartei Niederösterreich nun den Ton. Unter dem Slogan „Schluss mit Blockieren. Wien muss operieren!“ startet die VPNÖ eine landesweite Kampagne samt Unterschriftenaktion. Ziel: Ein gerechter Umgang mit niederösterreichischen Gastpatienten in der Bundeshauptstadt.

VPNÖ-Landesgeschäftsführer LAbg. Matthias Zauner spricht in einer gestern abgehaltenen Pressekonferenz von einer Entwicklung, die viele Menschen „fassungslos und wütend“ mache. „Immer öfter werden unsere Landsleute in Wiener Spitälern abgewiesen – nur weil sie aus Niederösterreich sind“, so Zauner. Deshalb wolle man nun „die Schlagzahl erhöhen“ und einen Schulterschluss mit allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern suchen.

„Patienten zweiter Klasse“
Kern der Kritik ist der Vorwurf, Niederösterreicher würden in Wien wie „Patienten zweiter Klasse“ behandelt. Rückenwind sieht die VPNÖ in einer aktuellen OGM-Kurier-Umfrage: Demnach halten 65 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher die jüngste Klage eines Gastpatienten für den richtigen Weg.

Zauner richtet in der gestern abgehaltenen Pressekonferenz deutliche Worte an den Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker: „Spätestens jetzt sollte auch Herrn Hacker klar sein: Wir meinen es ernst und lassen unsere Landsleute nicht im Stich.“ Besonders kritisch sieht er, dass ausländische Staatsbürger mit Wiener Meldezettel behandelt, während Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher abgewiesen würden. Zudem verwies er auf das niederösterreichische Sozialhilfemodell, das – so Zauner – Wien Einsparungen in Millionenhöhe bringen könnte.

(Bild: VPNÖ)

500 Millionen Euro jährlich
Auch VPNÖ-Gesundheitssprecher LAbg. Franz Dinhobl bringt Zahlen ins Spiel: Niederösterreich verzichte jährlich auf 500 Millionen Euro, um die Behandlung der eigenen Landsleute sicherzustellen.

Zitat Icon

„Das ist kein freiwilliger Akt und keine Kulanz, sondern eine klare Verpflichtung.“

Franz Dinhobl, VPNÖ-Gesundheitssprecher LAbg.

Er erinnert daran, dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig erst 2023 im Rahmen des Finanzausgleichs die sogenannte Gastpatienten-Regelung mitunterzeichnet habe. Zudem pendeln laut VPNÖ täglich über 200.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nach Wien und würden damit für die Stadt Einnahmen in Millionenhöhe erwirtschaften.

Zitat Icon

„Wir erwarten, dass Wien die Gesundheitsversorgung nicht vom Meldezettel abhängig macht und Herr Hacker seine herzlose Haltung der vergangenen Monate aufgibt.“

Franz Dinhobl, VPNÖ-Gesundheitssprecher LAbg.

Aus der Bundeshauptstadt brauche es ernst gemeinte Lösungsvorschläge, so Dinhobl weiter.

Petition als politisches Signal
Teil der Kampagne sind eine eigene Website, Informationsaktionen im ganzen Land sowie eine Unterschriftenpetition. Unter www.gastpatienten.at können Unterstützerinnen und Unterstützer ihre Stimme abgeben.

Zitat Icon

„Unsere Landsleute erwarten sich eine Klärung – entweder am Verhandlungstisch oder vor Gericht“,

erklären Zauner und Dinhobl abschließend.

(Bild: VPNÖ)

Mit der Petition wolle man ein deutliches Signal setzen: „Schluss mit Blockieren, Wien muss operieren!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
13.02.2026 10:58
Loading
Niederösterreich

krone.tv

Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Im vergangenen Juli sind vier Fahrgäste in einem deutschen ICE-Zug mit einer Axt angegriffen ...
Axtangriff in Bayern
Mann attackierte Fahrgäste und soll in Psychiatrie
Auch ein schwerer Unfall, bei dem mehrere Mönche verletzt wurden, konnte den „Friedensmarsch“ ...
Durch neun US-Staaten
Buddhistische Mönche marschierten für den Frieden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.263 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
GOLD! Rot-weiß-rote Sensation in Team-Kombi
162.145 mal gelesen
Katharina Huber (re.) und Arianne Rädler jubeln über die Goldene.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.759 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Kern zieht gegen SPÖ-Chef Babler zurück!
1268 mal kommentiert
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
967 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Glamour, Gefühle, Gänsehaut: Das war der Opernball
829 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf