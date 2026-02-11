Polizei forschte Feuerteufel aus Leoben aus

Denn die Verantwortlichen konnten mehrere Taten klären. Ein Hauptverdächtiger gestand zwei Brandlegungen, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Er habe Brandbeschleuniger benutzt. Bekannte sollen ihn zu den Tatorten gefahren haben. Ermittlungen ergaben, dass er dabei begleitet wurde – mehrere Beteiligte gaben außerdem zu, falsche Zeugenaussagen gemacht zu haben.