15 Brände gelegt

Polizei forschte Feuerteufel aus Leoben aus

Steiermark
11.02.2026 20:52
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Die örtliche Polizei und das Landeskriminalamt haben in Leoben Verdächtige ausgeforscht, die für 15 Brandlegungen zwischen Oktober 2024 und Mai 2025 verantwortlich sein könnten. Sie werden angezeigt.

0 Kommentare

Ganze 15 Brände sind in Leoben zwischen 7. Oktober 2024 bis 14. Mai 2025 gelegt worden. Vor allem Papier- und Mülltonnen setzten die unbekannten Täter dabei in Brand. Seither ermittelten die Leobener Polizeiinspektion und das Landeskriminalamt an den Fällen – und nun gibt es einen Erfolg zu verkünden.

Denn die Verantwortlichen konnten mehrere Taten klären. Ein Hauptverdächtiger gestand zwei Brandlegungen, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Er habe Brandbeschleuniger benutzt. Bekannte sollen ihn zu den Tatorten gefahren haben. Ermittlungen ergaben, dass er dabei begleitet wurde – mehrere Beteiligte gaben außerdem zu, falsche Zeugenaussagen gemacht zu haben. 

Tausende Euro Schaden
Der Schaden beträgt wohl mehrere Tausend Euro. „Weitere Ermittlungen zu möglichen Zusammenhängen mit anderen Brandfällen sind Gegenstand laufender Untersuchungen“, heißt es. Die Verdächtigen wurden angezeigt.

Steiermark

