Flug-Absturz: „Es war nicht laut wie im Film“

Fischerboote fanden Überlebende

„Es war völlig ruhig, ganz anders als man das in den Filmen sieht“, erinnert sich Schotte an den Moment, als er wieder zu sich kam. Für seinen Freund, auch noch bei Bewusstsein, und die anderen Verletzten wollte er so schnell wie möglich Hilfe holen. „Ich war jener Passagier, der am wenigsten abbekommen hatte. Also marschierte ich zur Küste der Insel.“ Handyempfang gab es nicht. Doch kleine Fischerboote kamen zur Rettung. Kurze Zeit später die traurige Gewissheit: Martin Schottes Freund Harald hatte das Unglück nicht überlebt. Er hatte Schotte einst als Koch ausgebildet.