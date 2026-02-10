Nach Pleite: Hoffnung für Kletterhalle in Wörgl

Im Gespräch mit der „Krone“ stellte der ÖVP-Bürgermeister klar, dass die Eigentümer der Immobilie, in der sich auch die Kletterhalle befindet, „mit mehreren potenziellen Betreibern im Gespräch“ sei. Einzelheiten zu den möglichen neuen Kandidaten kannte auch er noch nicht, „ich gehe aber davon aus, dass da gewisse Vorkenntnisse zum Betrieb einer Kletterhalle da sein werden“. Nach der Zukunft der zwölf betroffenen Dienstnehmer gefragt, meinte er: „Ich schätze, dass man bestehendes Personal übernehmen wird“.