Jetzt fließt ein Förderschwall für unser Nass

Niederösterreich investiert nun vielerorts in Wasserprojekte. Von Hochquellwasser bis zur Naturfilteranlage: aus zehn Millionen Euro sollen Milliarden an Tropfen in der Zukunft sichergestellt sein.
Die von uns jetzt in den Fluss der Umsetzung gebrachten Projekte umfassen Sanierungen sowie Erweiterungen und Neubauten von Wasseranlagen in allen Facetten, versichert Landesrat Stephan Pernkopf. Betroffen: Semmering, Hausbrunn, Wilfersdorf, Weitersfeld und auch Zwettl, wo – wie berichtet – die Hochquellwasserleitung der EVN quer übers Waldviertler Hochland gelegt wurde und schon erstes Nass in Strömen fließt.
900 Jobs gesichert
In Obersulz im Weinviertel wiederum wurde eine Naturfilteranlage errichtet. Weitere Maßnahmen erfolgen mit einem Kostenaufwand von insgesamt rund zehn Millionen Euro in Karlstein, Tulln und der Mostviertel-Kommune Oed-Öhling. „All diese Vorhaben sichern nicht nur unsere Versorgung mit kostbarem Nass, sie bringen auch Wertschöpfung in die Regionen und stärken so unsere Wirtschaft. Schaffung und Sicherung von 900 Jobs im Bereich inklusive“, versichert der schwarze „Wasser“-Landesrat.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Offensive liegt auf ökologischen Maßnahmen, mit denen Flüsse und Bäche naturnäher gestaltet werden. Gefördert werden dabei auch Projekte zur „Aufweichung“ von Gewässern wie der Pielach. „Damit schaffen wir Lebensräume, die Mensch und Natur gleichermaßen zugutekommen“, unterstreicht Pernkopf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.