Zehn Millionen Euro

Jetzt fließt ein Förderschwall für unser Nass

Niederösterreich
10.02.2026 13:00
Eine Offensive soll die heimischen Wasserreserven sicherstellen.
Eine Offensive soll die heimischen Wasserreserven sicherstellen.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Mark Perry und Lukas Lusetzky

Niederösterreich investiert nun vielerorts in Wasserprojekte. Von Hochquellwasser bis zur Naturfilteranlage: aus zehn Millionen Euro sollen Milliarden an Tropfen in der Zukunft sichergestellt sein. 

Die von uns jetzt in den Fluss der Umsetzung gebrachten Projekte umfassen Sanierungen sowie Erweiterungen und Neubauten von Wasseranlagen in allen Facetten, versichert Landesrat Stephan Pernkopf. Betroffen: Semmering, Hausbrunn, Wilfersdorf, Weitersfeld und auch Zwettl, wo – wie berichtet – die Hochquellwasserleitung der EVN quer übers Waldviertler Hochland gelegt wurde und schon erstes Nass in Strömen fließt.

900 Jobs gesichert
In Obersulz im Weinviertel wiederum wurde eine Naturfilteranlage errichtet. Weitere Maßnahmen erfolgen mit einem Kostenaufwand von insgesamt rund zehn Millionen Euro in Karlstein, Tulln und der Mostviertel-Kommune Oed-Öhling. „All diese Vorhaben sichern nicht nur unsere Versorgung mit kostbarem Nass, sie bringen auch Wertschöpfung in die Regionen und stärken so unsere Wirtschaft. Schaffung und Sicherung von 900 Jobs im Bereich inklusive“, versichert der schwarze „Wasser“-Landesrat.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Offensive liegt auf ökologischen Maßnahmen, mit denen Flüsse und Bäche naturnäher gestaltet werden. Gefördert werden dabei auch Projekte zur „Aufweichung“ von Gewässern wie der Pielach. „Damit schaffen wir Lebensräume, die Mensch und Natur gleichermaßen zugutekommen“, unterstreicht Pernkopf.

