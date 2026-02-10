Jetzt fließt ein Förderschwall für unser Nass

900 Jobs gesichert

In Obersulz im Weinviertel wiederum wurde eine Naturfilteranlage errichtet. Weitere Maßnahmen erfolgen mit einem Kostenaufwand von insgesamt rund zehn Millionen Euro in Karlstein, Tulln und der Mostviertel-Kommune Oed-Öhling. „All diese Vorhaben sichern nicht nur unsere Versorgung mit kostbarem Nass, sie bringen auch Wertschöpfung in die Regionen und stärken so unsere Wirtschaft. Schaffung und Sicherung von 900 Jobs im Bereich inklusive“, versichert der schwarze „Wasser“-Landesrat.