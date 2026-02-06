„Sog“ dieser Krankheit ist nur schwer zu entkommen

Übergewicht ist kein Lifestyle-Fehler, sondern eine seelisch belastende Krankheit. Hier setzt das Team um Primarius Philipp Beckerhinn am Landesklinikum Hollabrunn an!
Ein wesentlicher Faktor bei der Entstehung von Adipositas ist genetisch bedingt. Wer starkes Übergewicht mit sich herumträgt, kämpft nicht nur mit Bluthochdruck, Diabetes oder Gelenkproblemen, sondern auch mit Vorurteilen, Stigmatisierung und stiller Ausgrenzung. Viele Erkrankte leiden an einem massiv verringerten Selbstwertgefühl“, weiß Philipp Beckerhinn, Leiter des NÖ Zentrums für metabolisch-bariatrische Chirurgie, der seine Patienten mit medizinischer Exzellenz und höchstem Respekt behandelt. Tatsächlich finden Betroffene hier mehr als nur einen OP-Termin, sondern ein Team, das zuhört und begleitet.
„Niemand sucht sich Adipositas aus“, stellt Beckerhinn klar. „Wir haben die Verantwortung, diese Erkrankung ernst zu nehmen – und sie mit allen verfügbaren Mitteln bestmöglich zu behandeln.“ Genau das passiert an der Weinviertler Klinik: Ein interdisziplinäres Team aus Chirurgie, Anästhesie, Ernährungsberatung, Physiotherapie und klinischer Psychologie steht den Patienten vom ersten Gespräch bis zur langfristigen Nachsorge zur Seite: Schritt für Schritt, ohne jeglichen Druck, und ohne Beschämung.
Patienten werden ausführlich aufgeklärt
Zwar bringen moderne Medikamente in der Adipositas-Therapie beachtliche Erfolge, doch diese sind an die Dauer der Einnahme gebunden. Dem gegenüber steht die chirurgische Behandlung, die auch gefährliche Begleiterkrankungen verbessert. Am häufigsten wird in Hollabrunn die Magenbypass-OP durchgeführt – minimal-invasiv, laparoskopisch, schonend. Die rasche Erholung spricht für sich. Oft können die Patienten am zweiten Tag nach dem Eingriff nach Hause gehen.
Welche Methode die richtige ist, welche Risiken realistisch sind und welche Erfolge erwartet werden können, wird in ausführlichen, ehrlichen Gesprächen geklärt. Die Betreuung endet aber nicht mit der Operation. Regelmäßige interdisziplinäre Kontrollen sichern den langfristigen Erfolg. Auch Wiederherstellungsoperationen, etwa zur Entfernung überschüssiger Haut, werden angeboten.
„Besonderes Augenmerk legen wir auf ein wertschätzendes, patientenorientiertes Miteinander“, betont Beckerhinn. Sein Credo: Patienten sollen sich ernst genommen fühlen – medizinisch wie auch menschlich. Vielleicht ist genau deswegen das Zentrum seit Jahren österreichweit führend. Allein im Jahr 2024 wurden 258 Eingriffe erfolgreich durchgeführt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.