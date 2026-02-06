„Sog“ dieser Krankheit ist nur schwer zu entkommen

Ein wesentlicher Faktor bei der Entstehung von Adipositas ist genetisch bedingt. Wer starkes Übergewicht mit sich herumträgt, kämpft nicht nur mit Bluthochdruck, Diabetes oder Gelenkproblemen, sondern auch mit Vorurteilen, Stigmatisierung und stiller Ausgrenzung. Viele Erkrankte leiden an einem massiv verringerten Selbstwertgefühl“, weiß Philipp Beckerhinn, Leiter des NÖ Zentrums für metabolisch-bariatrische Chirurgie, der seine Patienten mit medizinischer Exzellenz und höchstem Respekt behandelt. Tatsächlich finden Betroffene hier mehr als nur einen OP-Termin, sondern ein Team, das zuhört und begleitet.