Leidensweg Adipositas

„Sog“ dieser Krankheit ist nur schwer zu entkommen

Niederösterreich
06.02.2026 06:30
In Hollabrunn wird Patienten ebenso empathisch wie top-medizinisch geholfen.
In Hollabrunn wird Patienten ebenso empathisch wie top-medizinisch geholfen.(Bild: BillionPhotos.com – stock.adobe.com / KroneMED)
Porträt von Mark Perry
Porträt von René Denk
Von Mark Perry und René Denk

Übergewicht ist kein Lifestyle-Fehler, sondern eine seelisch belastende Krankheit. Hier setzt das Team um Primarius Philipp Beckerhinn am Landesklinikum Hollabrunn an!

0 Kommentare

Ein wesentlicher Faktor bei der Entstehung von Adipositas ist genetisch bedingt. Wer starkes Übergewicht mit sich herumträgt, kämpft nicht nur mit Bluthochdruck, Diabetes oder Gelenkproblemen, sondern auch mit Vorurteilen, Stigmatisierung und stiller Ausgrenzung. Viele Erkrankte leiden an einem massiv verringerten Selbstwertgefühl“, weiß Philipp Beckerhinn, Leiter des NÖ Zentrums für metabolisch-bariatrische Chirurgie, der seine Patienten mit medizinischer Exzellenz und höchstem Respekt behandelt. Tatsächlich finden Betroffene hier mehr als nur einen OP-Termin, sondern ein Team, das zuhört und begleitet.

„Niemand sucht sich Adipositas aus“, stellt Beckerhinn klar. „Wir haben die Verantwortung, diese Erkrankung ernst zu nehmen – und sie mit allen verfügbaren Mitteln bestmöglich zu behandeln.“ Genau das passiert an der Weinviertler Klinik: Ein interdisziplinäres Team aus Chirurgie, Anästhesie, Ernährungsberatung, Physiotherapie und klinischer Psychologie steht den Patienten vom ersten Gespräch bis zur langfristigen Nachsorge zur Seite: Schritt für Schritt, ohne jeglichen Druck, und ohne Beschämung.

infühlsam: Psychologin Alexandra König, Oberarzt Beckerhinn, Diätologin Claudia Schöfmann ...
infühlsam: Psychologin Alexandra König, Oberarzt Beckerhinn, Diätologin Claudia Schöfmann (v.li.)(Bild: Mark Perry)

Patienten werden ausführlich aufgeklärt
Zwar bringen moderne Medikamente in der Adipositas-Therapie beachtliche Erfolge, doch diese sind an die Dauer der Einnahme gebunden. Dem gegenüber steht die chirurgische Behandlung, die auch gefährliche Begleiterkrankungen verbessert. Am häufigsten wird in Hollabrunn die Magenbypass-OP durchgeführt – minimal-invasiv, laparoskopisch, schonend. Die rasche Erholung spricht für sich. Oft können die Patienten am zweiten Tag nach dem Eingriff nach Hause gehen.

Welche Methode die richtige ist, welche Risiken realistisch sind und welche Erfolge erwartet werden können, wird in ausführlichen, ehrlichen Gesprächen geklärt. Die Betreuung endet aber nicht mit der Operation. Regelmäßige interdisziplinäre Kontrollen sichern den langfristigen Erfolg. Auch Wiederherstellungsoperationen, etwa zur Entfernung überschüssiger Haut, werden angeboten.

„Besonderes Augenmerk legen wir auf ein wertschätzendes, patientenorientiertes Miteinander“, betont Beckerhinn. Sein Credo: Patienten sollen sich ernst genommen fühlen – medizinisch wie auch menschlich. Vielleicht ist genau deswegen das Zentrum seit Jahren österreichweit führend. Allein im Jahr 2024 wurden 258 Eingriffe erfolgreich durchgeführt.

