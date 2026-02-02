Nächster Wohnhausbrand: 81-Jähriger im Spital

Nach den tragischen Bränden am Freitag in Leitring und Kalsdorf, die jeweils ein Todesopfer gefordert haben, kam es in der Nacht auf Montag erneut zu einem Wohnhausbrand in der Steiermark. Ein 81-Jähriger musste in Voitsberg mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.
Der Besitzer des Wohnhauses in der Bezirkshauptstadt nahm gegen 4 Uhr eine Rauchentwicklung wahr und alarmierte die Einsatzkräfte. Mit fünf Fahrzeugen rückten insgesamt 32 Helfer aus Voitsberg und Krems aus und saugten den Rauch aus dem Kellerbereich ab. Die Rettung brachte den 81-Jährigen ins LKH Voitsberg, seine 76-jährige Ehefrau blieb unverletzt.
Der Brand hatte seinen Ursprung im Keller des Wohnhauses, wo es ersten Erhebungen zufolge am Steuerungselement einer Ofenanlage zu einer Verschmorung gekommen sein dürfte.
Zwei Todesopfer in Leitring und Kalsdorf
Wesentlich dramatischer verliefen in der Vorwoche zwei weitere Brände in der Steiermark: In Leitring (Gemeinde Wagna) stand ein Wohnhaus am Freitagnachmittag innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Ein 63-Jähriger kam dabei ums Leben. Und in Kalsdorf brannte nahezu zur selben Zeit ein Wohnhaus lichterloh. Für eine 80-jährige Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät.
