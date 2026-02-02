Nächster Wohnhausbrand: 81-Jähriger im Spital

Zwei Todesopfer in Leitring und Kalsdorf

Wesentlich dramatischer verliefen in der Vorwoche zwei weitere Brände in der Steiermark: In Leitring (Gemeinde Wagna) stand ein Wohnhaus am Freitagnachmittag innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Ein 63-Jähriger kam dabei ums Leben. Und in Kalsdorf brannte nahezu zur selben Zeit ein Wohnhaus lichterloh. Für eine 80-jährige Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät.