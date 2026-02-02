Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Serie in Steiermark

Nächster Wohnhausbrand: 81-Jähriger im Spital

Steiermark
02.02.2026 08:35
Die Feuerwehr Voitsberg war mit 32 Kräften vor Ort.
Die Feuerwehr Voitsberg war mit 32 Kräften vor Ort.(Bild: FF Voitsberg)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach den tragischen Bränden am Freitag in Leitring und Kalsdorf, die jeweils ein Todesopfer gefordert haben, kam es in der Nacht auf Montag erneut zu einem Wohnhausbrand in der Steiermark. Ein 81-Jähriger musste in Voitsberg mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

0 Kommentare

Der Besitzer des Wohnhauses in der Bezirkshauptstadt nahm gegen 4 Uhr eine Rauchentwicklung wahr und alarmierte die Einsatzkräfte. Mit fünf Fahrzeugen rückten insgesamt 32 Helfer aus Voitsberg und Krems aus und saugten den Rauch aus dem Kellerbereich ab. Die Rettung brachte den 81-Jährigen ins LKH Voitsberg, seine 76-jährige Ehefrau blieb unverletzt.

Der Ausgangspunkt der starken Rauchentwicklung
Der Ausgangspunkt der starken Rauchentwicklung(Bild: FF Voitsberg)

Der Brand hatte seinen Ursprung im Keller des Wohnhauses, wo es ersten Erhebungen zufolge am Steuerungselement einer Ofenanlage zu einer Verschmorung gekommen sein dürfte.

Lesen Sie auch:
In Kalsdorf stand am Freitag ein Wohnhaus in Vollbrand.
Tragödie in Kalsdorf
Brand: 80-Jährige starb, Haus ist völlig zerstört
31.01.2026
Drama in Südsteiermark
Wohnhaus in Vollbrand: Mann (63) tot aufgefunden
30.01.2026

Zwei Todesopfer in Leitring und Kalsdorf
Wesentlich dramatischer verliefen in der Vorwoche zwei weitere Brände in der Steiermark: In Leitring (Gemeinde Wagna) stand ein Wohnhaus am Freitagnachmittag innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand. Ein 63-Jähriger kam dabei ums Leben. Und in Kalsdorf brannte nahezu zur selben Zeit ein Wohnhaus lichterloh. Für eine 80-jährige Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
SteiermarkVoitsberg
WohnhausbrandRauchgasvergiftungTodesopfer
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstagabend hat sich ein schrecklicher Zwischenfall bei einer U-Bahn-Station in Hamburg ...
Drama in Hamburg
Mann reißt 18-Jährige vor U-Bahn – beide tot!
Model Stefanie Giesinger dürfte sich getrennt haben.
Trennungsschmerz
Model Stefanie Giesinger träumt von Expartnern
Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
236.381 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
126.662 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Österreich
Auf Druck von Erna (93) wird FinanzOnline umgebaut
99.876 mal gelesen
Erna Pauer wird in wenigen Tagen 94 Jahre alt – und brachte den Finanzminister dazu, den Zugang ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf