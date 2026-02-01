„Er ist immer ein bisschen ein Streuner gebleiben“

Treu blieb Ostrowski auch seiner Vielseitigkeit: „Er wollte immer mehr als nur Schauspieler sein. Er schreibt, moderiert, organisiert, führt Regie. Er ist immer ein bisschen ein Streuner geblieben“, sagt Köpping. Und entwickelte dabei nie Starallüren: „Egal in welchem Kontext, Michi hat immer einen guten Umgang mit allen im Team. Er wird unrund, wenn einer das Kommando übernehmen will. Er sagt immer, er ist für eine Chef-lose Gesellschaft.“ Dabei hatte Ostrowski schon bei vielen Filmen das Ruder in der Hand – zumindest am Papier: „Der Film ist und bleibt seine Herzensarbeit, glaube ich. Er schreibt Drehbücher, übernimmt Regie und Hauptrolle – aber er macht das nie aus Größenwahn, sondern aus Lust am Film“, sagt Köpping.