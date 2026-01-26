Förderung für Innovationen bei Quanten und Co.

Das sogenannte COMET-Programm wird vom Land Tirol mit 540.000 Euro gefördert. Das Geld fließt in zwei Projekte, bei denen heimische Firmen beteiligt sind.
Tirol ist bekanntlich Vorreiter, wenn es um die Quantenphysik geht. Wie die industrielle Praxis von den Forschungsergebnissen profitieren kann, das wird in sogenannten „Competence Centers for Excellent Technologies“ (COMET) untersucht. Aus diesem Programm werden nun zwei Vorhaben gefördert, an denen Tiroler Unternehmen bzw. Institutionen beteiligt sind. Einerseits das Projekt „Moduls Quantum Algorithm Engineering“, in dem erforscht wird, wie sich Quantenalgorithmen in der Praxis nutzen lassen.
Die Unternehmen Alpine Quantum Technologies GmbH und Parity Quantum Computing GmbH entwickeln dabei geeignete Software-Werkzeuge und verknüpfen Quanten- mit klassischen Computersystemen.
Strategien für klimafreundliche Rinderhaltung
Indes befasst sich das Projekt „ENSURE“, an dem mehrere Akteure aus dem landwirtschaftlichen Bereich beteiligt sind, mit Strategien für eine klimafreundliche, resiliente und ressourceneffiziente Rinderhaltung. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Produktion bis zu den Konsumenten – werden umfangreiche Daten verknüpft. Ziel ist es, die Emissionen zu senken, das Tierwohl und die Wirtschaftlichkeit zu verbessern und die Zukunftsfähigkeit von Familienbetrieben zu sichern.
Vom Land wird das COMET-Programm mit 540.000 Euro gefördert.
