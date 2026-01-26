Förderung für Innovationen bei Quanten und Co.

Tirol ist bekanntlich Vorreiter, wenn es um die Quantenphysik geht. Wie die industrielle Praxis von den Forschungsergebnissen profitieren kann, das wird in sogenannten „Competence Centers for Excellent Technologies“ (COMET) untersucht. Aus diesem Programm werden nun zwei Vorhaben gefördert, an denen Tiroler Unternehmen bzw. Institutionen beteiligt sind. Einerseits das Projekt „Moduls Quantum Algorithm Engineering“, in dem erforscht wird, wie sich Quantenalgorithmen in der Praxis nutzen lassen.