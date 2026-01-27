Sozialökonomische Betriebe in Tirol erhalten Hilfe

Trotz einer Arbeitslosenquote von zuletzt 4,5 Prozent im Dezember herrscht gleichzeitig ein Fachkräftemangel in Tirol. Das klingt zwar paradox, ist aber vor allem deshalb so, weil besonders Personen mit geringer Qualifikation oder anderer Vermittlungseinschränkungen von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Um solche Personen fit für den sogenannten „ersten Arbeitsmarkt“ zu machen, gibt es im Land sozialökonomische Betriebe.