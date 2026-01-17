Revue des Verlusts im „Grand Hotel Steirerhof“

Ein „Abend für Verlierer“

All das ist im Jahr 1989 tatsächlich so (oder so ähnlich) passiert in der steirischen Landeshauptstadt. Regisseurin Rebekka David und ihr Team haben mit Zeitzeugen dieses historischen Verlusts für das Stück gesprochen. Doch letztlich dient der echte Steirerhof nur als Kulisse für einen viel größer gedachten „Abend für Verlierer“. Denn heute wissen wir: Bei der glanzvollen Zukunft, von der wir 1989 geträumt haben, ist auch längst der Lack ab – niemand glaubt mit Blick auf den aktuellen Zustand der Gesellschaft, des politischen Systems oder der Wirtschaft noch ernsthaft daran, dass es künftig weiter bergauf gehen kann.