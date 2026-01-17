Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schauspielhaus Graz

Revue des Verlusts im „Grand Hotel Steirerhof“

Steiermark
17.01.2026 12:00
Das Ensemble von „Grand Hotel Steirerhof“
Das Ensemble von „Grand Hotel Steirerhof“(Bild: Lex Karelly)
Porträt von Christoph Hartner
Von Christoph Hartner

Einen „Abend für Verlierer“ inszenieren Regisseurin Rebekka David und ihr Team auf der Bühne des Grazer Schauspielhauses und erwecken dafür das „Grand Hotel Steirerhof“ zum Leben – nur um es wieder untergehen zu lassen. Ein humorvoll-melancholischer Abend über den Verlust.

0 Kommentare

Noch bevor es richtig anfängt, ist es schon wieder vorbei mit dem „Grand Hotel Steirerhof“ auf der Bühne des Schauspielhauses. Denn kaum sind alle Gäste eingetroffen in der senfgelb-samtigen Oase im „warmen Herzen von Graz“ (Bühne: Stefan Weber), in der Portier Rudi (grandios ausufernd: Rudi Widerhofer) und Frau Resi (Gerlinde Likowetz) schon Königin Elizabeth II., Tina Turner oder Hans Moser begrüßt haben, da kommt der Anruf von oben: Aus „ökonomischen Zwängen“ wird das Hotel geschlossen. Das Haus wird abgerissen und muss Platz machen für einen Neubau, der eine glanzvoll-gläserne Zukunft verspricht.

Ein „Abend für Verlierer“
All das ist im Jahr 1989 tatsächlich so (oder so ähnlich) passiert in der steirischen Landeshauptstadt. Regisseurin Rebekka David und ihr Team haben mit Zeitzeugen dieses historischen Verlusts für das Stück gesprochen. Doch letztlich dient der echte Steirerhof nur als Kulisse für einen viel größer gedachten „Abend für Verlierer“. Denn heute wissen wir: Bei der glanzvollen Zukunft, von der wir 1989 geträumt haben, ist auch längst der Lack ab – niemand glaubt mit Blick auf den aktuellen Zustand der Gesellschaft, des politischen Systems oder der Wirtschaft noch ernsthaft daran, dass es künftig weiter bergauf gehen kann.

Rudi Widerhofer, Mario Lopatta, Marielle Layher und Dominik Puhl (v. li.)
Rudi Widerhofer, Mario Lopatta, Marielle Layher und Dominik Puhl (v. li.)(Bild: Lex Karelly)

Und so sind die Figuren, die Rebekka David in einer melancholischen Slapstick-Revue durch die Hotellobby spuken lässt, nicht nur Geister der Vergangenheit, sondern auch Gespenster unserer Gegenwart, denen nichts bleibt, außer der Gewissheit des Verlusts: Der Page Paul (Dominik Puhl) muss erkennen wie naiv es ist, an den eigenen Aufstieg zu glauben. Dauermieterin Marie-Lou (Marielle Layher) muss einsehen, dass ihre Karriere als Schlagersängerin nie mehr aufblühen wird. Stammgast Marcel (Mario Lopatta) wird bewusst, dass seine Frau, die nach „Scheiß-St. Pölten“ durchgebrannt ist, nie mehr zurückkommen wird. Und Powerfrau Anja (Anna Klimovitskaya) entgleitet ihr Business, während sie das Begräbnis ihres Vaters versäumt.

Lesen Sie auch:
Das Grandhotel Steirerhof am Grazer Jakominiplatz gab es bis 1989. 
Neues Stück in Graz
Grandhotel Steirerhof: Das Ende einer Legende
28.12.2025

Es sind verlorene Existenzen, die weder vor noch zurück können, von denen dieser von David und dem Ensemble gemeinsam erarbeitete Abend erzählt. Wunderbar gelingt dabei der Spagat zwischen Veränderung und Stillstand, Humor und Melancholie, Figurenzeichnung und Zustandsanalyse. Dadurch ist es nicht ganz so schmerzvoll, dass man mitunter auch viele Floskeln und Klischees zum Thema Verlust bedient.

Am Ende reißt das Stück sich selber ab – ein Neubau ist noch nicht in Sicht. Viel freundlicher Applaus bei der Premiere.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
184.770 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Niederösterreich
36-Jährige in NÖ erwürgt und im Keller versteckt
156.008 mal gelesen
Bereits in der Vergangenheit musste die Polizei mehrmals wegen häuslicher Gewalt gegen ihn ...
Podcast
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
143.109 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf