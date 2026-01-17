Plattform wurde für Opfer zu teurer Online-Falle

Rauchalarm in Stiegenhaus: Kinderwagen angezündet
Für einen 55-jährigen Ungarn im Raum Kitzbühel wurde ein mögliches Investment zu einer kostspieligen Sache. Er investierte viel Geld, ehe er feststellen musste, dass sein Geld futsch war.
Der 55-Jährige aus dem Bezirk Kitzbühel tätigte zwischen September und November 2025 mehrere Überweisungen über eine Investmentplattform. Gleich fünf Mal überwies er Geld auf mehrere Konten. Die Summe kann sich sehen lassen: Insgesamt mehrere Zehntausend Euro investierte er.
Das böse Erwachen folgte schließlich, als er sich einen Betrag auszahlen lassen wollte. Weder ein Kontakt mit Firmen auf der Plattform, noch mit dem Kundenservice waren möglich.
