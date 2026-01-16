Auto stand bei Nacht plötzlich in Vollbrand

Der Fahrzeugbrand brach laut Polizei gegen 2.30 Uhr aus. Ein Anwohner hatte den Pkw vor dem Wohnhaus in Mayrhofen auf einem Parkplatz abgestellt, wo er dann später aus noch unbekannter Ursache plötzlich in Flammen aufging. Die alarmierte Feuerwehr Mayrhofen konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohngebäude übergriff, und rasch „Brand aus“ geben.