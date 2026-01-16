Auto stand bei Nacht plötzlich in Vollbrand

Brandalarm in der Nacht auf Freitag im Tiroler Zillertal: Vor einem Wohnhaus in Mayrhofen ging ein geparktes Auto plötzlich in Flammen auf. Ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.
Der Fahrzeugbrand brach laut Polizei gegen 2.30 Uhr aus. Ein Anwohner hatte den Pkw vor dem Wohnhaus in Mayrhofen auf einem Parkplatz abgestellt, wo er dann später aus noch unbekannter Ursache plötzlich in Flammen aufging. Die alarmierte Feuerwehr Mayrhofen konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohngebäude übergriff, und rasch „Brand aus“ geben.
Keine Verletzten, großer Schaden
Während der Wagen völlig ausbrannte, entstand am Wohnhaus nur leichter Schaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.