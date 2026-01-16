Vorteilswelt
Vor Wohnhaus geparkt

Auto stand bei Nacht plötzlich in Vollbrand

Tirol
16.01.2026 08:19
Das Auto konnte rasch gelöscht werden, brannte aber völlig aus.
Das Auto konnte rasch gelöscht werden, brannte aber völlig aus.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Brandalarm in der Nacht auf Freitag im Tiroler Zillertal: Vor einem Wohnhaus in Mayrhofen ging ein geparktes Auto plötzlich in Flammen auf. Ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

0 Kommentare

Der Fahrzeugbrand brach laut Polizei gegen 2.30 Uhr aus. Ein Anwohner hatte den Pkw vor dem Wohnhaus in Mayrhofen auf einem Parkplatz abgestellt, wo er dann später aus noch unbekannter Ursache plötzlich in Flammen aufging. Die alarmierte Feuerwehr Mayrhofen konnte verhindern, dass das Feuer auf das Wohngebäude übergriff, und rasch „Brand aus“ geben.

Keine Verletzten, großer Schaden
Während der Wagen völlig ausbrannte, entstand am Wohnhaus nur leichter Schaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

