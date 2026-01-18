„Statt Soda Zitron nun alkoholfreie Cocktails“

Wann haben Sie das Handwerk hinter der Bar gelernt?

Vor acht Jahren. Ich bin in das ,Miranda’ gekommen, das war mein erster Gastrojob. Ich wollte gut versichert sein und möglichst wenig arbeiten, um mich um meine Kunst kümmern zu können. Dass ich mich so in die Bar, den Job und die Menschen verliebe – ich kann das gar nicht genug unterstreichen, wie nah mir meine Mitinhaber, Angestellten und Ex-Mitarbeiterenden stehen -, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich bin nach wie vor Barkeeperin im ,Miranda’. Wir legen ein Augenmerk auf gute Drinks, tauschen uns mit anderen Barbetreibern aus und bleiben am Ball. Zudem schaffen wir eine Art Wohlfühloase. Wir haben die gesamte Bar gut im Blick und die Situation am Schirm, das wird geschätzt. So sitzen auch Frauen gerne alleine entspannt an unserer Bar. Die Gäste bleiben uns treu, wir dürfen uns über viel Stammpublikum freuen.