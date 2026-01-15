Vorteilswelt
Sturm auf Tour

Die Horvat-Rufe von der Insel werden lauter

Steiermark
15.01.2026 20:30
Mit seinem Traumtor im Herbst gegen Celtic Glasgow schoss sich Tomi Horvat in viele Notizblöcke.
Mit seinem Traumtor im Herbst gegen Celtic Glasgow schoss sich Tomi Horvat in viele Notizblöcke.(Bild: EPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Sturm ist zurück aus dem Marbella-Trainingslager, doch die Koffer auszupacken, zahlt sich für Hierländer und Co. nicht wirklich aus. Schon am Sonntag ist der Meister wieder auf Achse, geht es zum zweiten Camp nach Slowenien. Ob da Tomi Horvat noch dabei ist? Bristol-Coach Struber ließ in einem Interview aufhorchen.

Adios Sonne, servus Kälte. Heute endete das neuntägige Trainingslager von Sturm in Andalusien, auf dem Weg zum Flughafen trällerte die Mannschaft im Bus noch ein Ständchen für Neuzugang Gizo Mamageischwili, der seinen 23. Geburtstag feierte.

Zitat Icon

Tomi Horvat ist ein wirklich interessanter Spieler. Sein Profil würde gut zu uns passen.“

Bristol-Trainer Gerhard Struber

Morgen ist frei, für Samstag hat Trainer Fabio Ingolitsch seiner Truppe ein Heimprogramm verordnet, Sonntag ist der Meister bereits wieder auf Achse. Beim Camp in Catez (Slo) wird bis Dienstag der letzte Feinschliff geholt, ehe Sturm am Mittwoch nach Rotterdam zum Europa-League-Match gegen Feyenoord abhebt.

Ob da Tomi Horvat noch an Bord ist? Schon während des Trainingslagers in Marbella poppte die Meldung auf, dass Bristol City am Slowenen, der laut Ingolitsch nach dieser Saison vertragslos ist, interessiert sei. Ein Wechsel im Sommer soll Thema sein.

Für Geburtstagskind Gizo Mamageischwili (li.) gab es im Bus ein Ständchen.
Für Geburtstagskind Gizo Mamageischwili (li.) gab es im Bus ein Ständchen.(Bild: Sepp Pail)

„Bis jetzt ist an mich noch nichts herangetragen worden“, meinte Sturms Sportchef Michael Parensen dazu vor wenigen Tagen. Doch gestern ließ Bristol-Coach Gerhard Struber in einem BBC-Interview aufhorchen.

Der Österreicher bestätigte nicht nur das Interesse an Sturms Mittelfeldspieler, sondern betonte zudem: „Er ist ein wirklich interessanter Spieler. Sein Profil würde gut zu uns passen. Ich hoffe, wir können den Deal schnell abschließen“, sagt Struber, der mit Bristol City derzeit auf Rang zehn der Championship liegt und den Aufstieg anpeilt. Auf die Playoff-Plätze fehlen dem Klub lediglich zwei Punkte.

Bis zum 3. Februar ist das Transferfenster in England noch geöffnet, es bleibt spannend. Sturm wollte die Meldungen von der Insel heute nicht kommentieren.

