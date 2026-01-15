Die Horvat-Rufe von der Insel werden lauter

Der Österreicher bestätigte nicht nur das Interesse an Sturms Mittelfeldspieler, sondern betonte zudem: „Er ist ein wirklich interessanter Spieler. Sein Profil würde gut zu uns passen. Ich hoffe, wir können den Deal schnell abschließen“, sagt Struber, der mit Bristol City derzeit auf Rang zehn der Championship liegt und den Aufstieg anpeilt. Auf die Playoff-Plätze fehlen dem Klub lediglich zwei Punkte.