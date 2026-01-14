Betrunkener (44) setzte Firmenfassade in Brand

Ein betrunkener Mann (44) sorgte Mittwochfrüh für Aufregung auf einem Firmengelände in Zams in Tirol. Gegen 5 Uhr versuchte der Slowake, in ein Bürogebäude und einen Lkw einzubrechen – ohne Erfolg. Doch dann zündete er offenbar einen Müllkübel an und sorgte beinahe für ein Inferno.
Dank eines aufmerksamen Mitarbeiters konnte ein größerer Brand verhindert werden. Dennoch wurde die Fassade des Bürogebäudes beschädigt. Der 44-Jährige versteckte sich daraufhin in einem auf dem Firmengelände abgestellten Fahrzeug, wurde aber von der Polizei geschnappt.
Mann auf freiem Fuß angezeigt
Bei der Vernehmung zeigte sich der Slowake, bei dem laut den Ermittlern eine deutliche Alkoholisierung festgestellt wurde, geständig. „Durch die Taten entstand ein Schaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich“, heißt es seitens der Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.
