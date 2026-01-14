Betrunkener (44) setzte Firmenfassade in Brand

Mann auf freiem Fuß angezeigt

Bei der Vernehmung zeigte sich der Slowake, bei dem laut den Ermittlern eine deutliche Alkoholisierung festgestellt wurde, geständig. „Durch die Taten entstand ein Schaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich“, heißt es seitens der Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.