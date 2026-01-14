Vorteilswelt
Einbruch misslang

Betrunkener (44) setzte Firmenfassade in Brand

Tirol
14.01.2026 21:18
Der Mann hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut.
Der Mann hatte offenbar zu tief ins Glas geschaut.(Bild: andranik123 – stock.adobe.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Ein betrunkener Mann (44) sorgte Mittwochfrüh für Aufregung auf einem Firmengelände in Zams in Tirol. Gegen 5 Uhr versuchte der Slowake, in ein Bürogebäude und einen Lkw einzubrechen – ohne Erfolg. Doch dann zündete er offenbar einen Müllkübel an und sorgte beinahe für ein Inferno.

0 Kommentare

Dank eines aufmerksamen Mitarbeiters konnte ein größerer Brand verhindert werden. Dennoch wurde die Fassade des Bürogebäudes beschädigt. Der 44-Jährige versteckte sich daraufhin in einem auf dem Firmengelände abgestellten Fahrzeug, wurde aber von der Polizei geschnappt.

Mann auf freiem Fuß angezeigt
Bei der Vernehmung zeigte sich der Slowake, bei dem laut den Ermittlern eine deutliche Alkoholisierung festgestellt wurde, geständig. „Durch die Taten entstand ein Schaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich“, heißt es seitens der Polizei. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann auf freiem Fuß angezeigt.

