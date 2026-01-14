Tonnen von Salz und Splitt gegen Eis auf Straßen

Alle Landesviertel betroffen

Jedenfalls waren gestern in der Früh in allen Landesvierteln die Asphaltflächen oft mit einer 1 bis 2 Zentimeter dicken Eisschicht bedeckt – was zu zahlreichen Unfällen und Verletzten und sogar zu einer vorübergehenden Sperre des Flughafens Schwechat führte. Auch Neuschnee musste im gesamten Bundesland von den Straßen geräumt werden – bis zu 15 Zentimeter waren es rund um Gloggnitz im Industrieviertel, zehn Zentimeter bei Weitra im Waldviertel, acht Zentimeter in Amstetten im Mostviertel und selbst im sonst wettermäßig milden Weinviertel waren es fünf Zentimeter bei Zistersdorf.