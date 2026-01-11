Kinderportal Steiermark: Neue Generation am Start

Die Premiere im Vorjahr sorgte für Nervenflattern unter den Eltern: Mit dem Kinderportal ging ein neues Anmeldesystem für die Kindergärten in der Steiermark an den Start. Der Hintergedanke: Wie man online etwa ein Hotel bucht, so sollen auch Betreuungsplätze in der Elementarpädagogik gesucht und gefunden werden. Das soll mehr Transparenz, eine bessere und gerechtere Verteilung sowie den Einrichtungen Planungssicherheit bringen.