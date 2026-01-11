Kinderportal Steiermark: Neue Generation am Start

Nach dem ersten Durchgang im Vorjahr wurde das Online-Vormerksystem für steirische Kindergärten überarbeitet. Ab Montag kann man Kinder für Plätze im kommenden Betreuungsjahr registrieren.
Die Premiere im Vorjahr sorgte für Nervenflattern unter den Eltern: Mit dem Kinderportal ging ein neues Anmeldesystem für die Kindergärten in der Steiermark an den Start. Der Hintergedanke: Wie man online etwa ein Hotel bucht, so sollen auch Betreuungsplätze in der Elementarpädagogik gesucht und gefunden werden. Das soll mehr Transparenz, eine bessere und gerechtere Verteilung sowie den Einrichtungen Planungssicherheit bringen.
Rund 18.500 Plätze wurden im ersten Durchlauf angefragt. Auch wenn die ganz großen Pannen ausblieben: Gänzlich frei von Kinderkrankheiten war die erste Generation des Portals nicht. Beim Land gelobte man Besserung.
Einfachere Suche, besserer Überblick
Für die zweite, am Montagvormittag startende Auflage wurde an einigen technischen Stellschrauben gedreht. Probleme bei einzelnen Angabefeldern im Formular seien behoben, die Suchmaske auf der Startseite vereinfacht, die Übersicht der Vormerkungen sowie die Barrierefreiheit verbessert worden, versprach man unmittelbar vor dem Start.
Der Anmeldezeitraum läuft ab sofort vier Wochen lang, der genaue Zeitpunkt der Vormerkung spielt bei der Vergabe der Plätze keine Rolle. Soll heißen: Egal wann man den Antrag innerhalb der Frist abschickt, die Chancen sind für alle dieselben.
