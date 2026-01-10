Schmuck-Poliertrommel für Böllerbau verwendet

Je feiner, desto größer die Sprengkraft

Wie erste Ermittlungen jetzt ergaben, dürfte der junge Mann eine Maschine zur Schmuckreinigung (eine sogenannte Poliertrommel) umfunktioniert haben, um damit Chemikalien ganz fein zu mahlen. Denn je feiner das Material, desto besser die Sprengkraft und die Effekte der Böller und Raketen. Er wollte seine Silvesterproduktion – angeblich nur für den Eigenbedarf – damit offenbar beschleunigen.