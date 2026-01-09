Auto prallt gegen Personenzug – keine Verletzten!

Der Unfall ereignete sich auf der Eisenbahnkreuzung in der Feldkirchner Straße, unweit der Autobahn und der Shopping City. Gegen 5.35 Uhr dürfte ein 53-jähriger Pkw-Lenker aus Graz das Rotlicht der Ampel übersehen haben. Sein Auto prallte seitlich gegen einen bereits vorbeifahrenden Zug, der in Richtung Köflach unterwegs war.