Rotlicht übersehen

Auto prallt gegen Personenzug – keine Verletzten!

Steiermark
09.01.2026 16:37
Der Bahnübergang in der Premstättner Straße ist ein weiterer unfallträchtige Stelle in ...
Der Bahnübergang in der Premstättner Straße ist ein weiterer unfallträchtige Stelle in Seiersberg-Pirka.(Bild: Christian Jauschowetz)

Riesenglück im Unglück in der Steiermark: Freitagfrüh kam es in Seiersberg-Pirka zu einer Kollision zwischen einem GKB-Personenzug und einem Auto. Dabei wurde niemand verletzt.

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich auf der Eisenbahnkreuzung in der Feldkirchner Straße, unweit der Autobahn und der Shopping City. Gegen 5.35 Uhr dürfte ein 53-jähriger Pkw-Lenker aus Graz das Rotlicht der Ampel übersehen haben. Sein Auto prallte seitlich gegen einen bereits vorbeifahrenden Zug, der in Richtung Köflach unterwegs war.

Der 38-jährige Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein und brachte den Zug unweit der Unfallstelle zum Stillstand. Alle Fahrgäste blieben unverletzt, der Zug wurde im Bereich des Einstiegs der ersten Garnitur seitlich stark beschädigt. Auch der Pkw-Lenker blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.

Bahnstrecke über eine Stunde gesperrt
Die Gleisanlage war bis 7 Uhr gesperrt. Sowohl Autofahrer als auch Lokführer waren nicht alkoholisiert. Die Freiwillige Feuerwehr Seiersberg entfernte das Wrack von der Unfallstelle und führte Reinigungsarbeiten durch.

