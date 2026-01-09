Auto prallt gegen Personenzug – keine Verletzten!

Riesenglück im Unglück in der Steiermark: Freitagfrüh kam es in Seiersberg-Pirka zu einer Kollision zwischen einem GKB-Personenzug und einem Auto. Dabei wurde niemand verletzt.
Der Unfall ereignete sich auf der Eisenbahnkreuzung in der Feldkirchner Straße, unweit der Autobahn und der Shopping City. Gegen 5.35 Uhr dürfte ein 53-jähriger Pkw-Lenker aus Graz das Rotlicht der Ampel übersehen haben. Sein Auto prallte seitlich gegen einen bereits vorbeifahrenden Zug, der in Richtung Köflach unterwegs war.
Der 38-jährige Lokführer leitete sofort eine Notbremsung ein und brachte den Zug unweit der Unfallstelle zum Stillstand. Alle Fahrgäste blieben unverletzt, der Zug wurde im Bereich des Einstiegs der ersten Garnitur seitlich stark beschädigt. Auch der Pkw-Lenker blieb unverletzt, an seinem Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.
Bahnstrecke über eine Stunde gesperrt
Die Gleisanlage war bis 7 Uhr gesperrt. Sowohl Autofahrer als auch Lokführer waren nicht alkoholisiert. Die Freiwillige Feuerwehr Seiersberg entfernte das Wrack von der Unfallstelle und führte Reinigungsarbeiten durch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.