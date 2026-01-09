Merkur bringt Bewegung zu den Krone Gesund Tagen

Wer bei den „Krone“-Gesund Tagen von 16. bis 17. Jänner im Grazer Murpark vorbeischaut, sollte sich diesen Stand nicht entgehen lassen: Die Merkur Versicherung lädt dazu ein, Gesundheit nicht nur zu besprechen, sondern aktiv zu erleben. Mit spannenden Mitmach-Stationen, einem Gewinnspiel und persönlicher Beratung zeigt die Merkur, wie moderne Gesundheitsvorsorge heute aussieht.
Ein echter Blickfang bei den diesjährigen „Krone“-Gesund Tagen, die heuer bereits zum zweiten Mal stattfinden werden, ist das Glücksrad am Stand der Merkur Versicherung, das mit vielen coolen Goodies lockt. Mit etwas Glück warten aber noch größere Highlights: Zu gewinnen gibt es unter anderem Startplätze für den Merkur Grazathlon am 13. Juni 2026, ein exklusives Merkur Sportpaket sowie Tageseintritte ins Merkur Gym. Mitmachen lohnt sich für Sportfans ebenso wie für alle, die Motivation für mehr Bewegung suchen.
Sportliche Challenge mit Spaßfaktor
Wer sich gerne misst, kann beim Merkur Stand auch seine Reaktionsfähigkeit testen. Mit den beliebten Fitlights wird es sportlich, schnell und unterhaltsam. Die Challenge zeigt spielerisch, wie es um die eigene Koordination und Reaktion steht und sorgt ganz nebenbei für jede Menge Spaß.
Der Körper im Fokus: Merkur Health Check
Ein weiteres Highlight ist der bewährte Merkur Health Check. Bei der InBody-Messung erhalten Besucher einen detaillierten Einblick in ihre Körperzusammensetzung. Gemessen werden unter anderem Muskelmasse, Wasseranteil und Fettanteil. Die Analyse liefert wertvolle Informationen und kann ein wichtiger erster Schritt sein, um die eigene Gesundheit besser zu verstehen.
Persönliche Beratung vor Ort
Natürlich stehen auch die Kollegen der Merkur Versicherung für persönliche Gespräche bereit. Ob Fragen zur Gesundheitsvorsorge, zu individuellen Versicherungslösungen oder zu aktuellen Angeboten – am Stand gibt es kompetente Informationen aus erster Hand.
Seit 228 Jahren setzt sich die Merkur Versicherung für das Wohlbefinden der Menschen ein. Als Original der Gesundheitsversicherung versteht sie Gesundheit als mehr als die Abwesenheit von Krankheit. „Gesundheit ist ein ganzheitlicher Zustand von Körper, Geist und Seele“, lautet das klare Credo. Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden maßgeschneiderte Gesundheitslösungen zu finden – so individuell wie der Mensch selbst.
Bei den „Krone“-Gesund Tagen in Graz wird dieses Verständnis spürbar. Vorbeikommen, mitmachen und Gesundheit neu entdecken – beim Stand der Merkur Versicherung.