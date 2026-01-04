Nach Streit klickten für Tiroler die Handschellen

Nicht nur in Schwaz und in Telfs flogen Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag bei Streitereien die Fäuste und Gläser. Auch in der Tiroler Landeshauptstadt eskalierte eine Auseinandersetzung völlig. Für einen Einheimischen klickten sogar die Handschellen.
Ereignet hat sich der Vorfall am Samstag um kurz vor 23 Uhr. In einem Lokal in Innsbruck gerieten ein Afghane (28) und ein Tiroler (57) in einen heftigen Streit. Dieser eskalierte wenig später völlig.
Für Tiroler klickten die Handschellen
Zuerst schlug der 28-Jährige dem 57-Jährigen ein Glas ins Gesicht. Daraufhin schlug der Tiroler dem Afghanen mit der Faust ins Gesicht. Als der 28-Jährige dann am Boden lag, bekam er noch einen Fußtritt verpasst.
Für den 57-Jährigen klickten nach der Behandlung in der Klinik die Handschellen und er wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Unterdessen wurde der Afghane stationär in der Klinik aufgenommen.
