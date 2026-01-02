ÖGK hilft mit kostenlosem Kurs beim Rauchstopp

Ein paar Kilo abnehmen, weniger Alkohol trinken, das Online-Shoppen reduzieren oder endlich mit dem Rauchen aufhören – diese und andere Vorsätze nehmen sich viele Menschen zu Beginn eines neuen Jahres vor. Bezüglich des Rauchens heißt es von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), dass die „Nikotinsucht die am weitesten verbreitete Sucht in Österreich ist“.