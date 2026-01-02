ÖGK hilft mit kostenlosem Kurs beim Rauchstopp

Endlich mit dem Rauchen aufhören! Diesen Neujahrsvorsatz haben sicherlich wieder mehrere Menschen in Österreich gefasst. Um beim Rauchstopp zu helfen, bietet die ÖGK kostenlose Kurse für Versicherte an.
Ein paar Kilo abnehmen, weniger Alkohol trinken, das Online-Shoppen reduzieren oder endlich mit dem Rauchen aufhören – diese und andere Vorsätze nehmen sich viele Menschen zu Beginn eines neuen Jahres vor. Bezüglich des Rauchens heißt es von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), dass die „Nikotinsucht die am weitesten verbreitete Sucht in Österreich ist“.
Begleitung durch Experten
Quer durch alle Bundesländer bietet die ÖGK ab Mitte Jänner für alle Versicherten 100 kostenlose Nikotinfrei-Kurse an. Zusätzlich sind noch weitere 50 Kurse Online geplant. Sechs Wochen lang begleiten Experten die Teilnehmenden bei der Veränderung des Rauchverhaltens.
Eine digitale Kurs-Anmeldung ist erforderlich – und zwar hier: gesundheitskasse.at/nikotinfrei
