Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Versicherte

ÖGK hilft mit kostenlosem Kurs beim Rauchstopp

Tirol
02.01.2026 15:00
Die ÖGK hilft Rauchern, die endlich aufhören möchten.
Die ÖGK hilft Rauchern, die endlich aufhören möchten.(Bild: Manuel Schwaiger)

Endlich mit dem Rauchen aufhören! Diesen Neujahrsvorsatz haben sicherlich wieder mehrere Menschen in Österreich gefasst. Um beim Rauchstopp zu helfen, bietet die ÖGK kostenlose Kurse für Versicherte an.

0 Kommentare

Ein paar Kilo abnehmen, weniger Alkohol trinken, das Online-Shoppen reduzieren oder endlich mit dem Rauchen aufhören – diese und andere Vorsätze nehmen sich viele Menschen zu Beginn eines neuen Jahres vor. Bezüglich des Rauchens heißt es von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), dass die „Nikotinsucht die am weitesten verbreitete Sucht in Österreich ist“.

Lesen Sie auch:
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Änderungen bei Gesetz
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
02.12.2025
Konsum sinkt kaum
Österreicher rauchen und trinken nach wie vor viel
13.11.2025

Begleitung durch Experten
Quer durch alle Bundesländer bietet die ÖGK ab Mitte Jänner für alle Versicherten 100 kostenlose Nikotinfrei-Kurse an. Zusätzlich sind noch weitere 50 Kurse Online geplant. Sechs Wochen lang begleiten Experten die Teilnehmenden bei der Veränderung des Rauchverhaltens.

Eine digitale Kurs-Anmeldung ist erforderlich – und zwar hier: gesundheitskasse.at/nikotinfrei

Porträt von Tiroler Krone
Tiroler Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Talk zum Umfrage-Tief
Großparteien klein wie nie, FPÖ wird immer stärker
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
296.592 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
194.497 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
193.331 mal gelesen
Archivbild
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf