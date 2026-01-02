Gruppe im Verdacht: Feuerwerk flog auf Fahrzeuge

Eine Urlaubergruppe aus Deutschland wird verdächtigt, beim Abfeuern ihrer Pyrotechnik zum Jahreswechsel mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz im Zillertal beschädigt zu haben. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.
Genau zum Jahreswechsel dürften auf einem Park- bzw. Umkehrplatz in Hippach-Schwendberg ein großes Feuerwerk gezündet worden sein. Laut Polizei dürfte es sich dabei um mehrere Batterien der Kategorie F2 gehandelt haben.
Laut einem Zeugen soll offenbar eine deutsche Urlaubergruppe unsachgemäß mit den Pyrotechnikbatterien umgegangen sein. Dabei sollen mehrere Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe beschädigt worden sein.
Verletzt wurde offenbar niemand. Die Polizeiinspektion Zell am Ziller sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.
Zweckdienliche Hinweise unter Tel.: 059133/7257
