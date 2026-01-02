Luft im weiten Land so sauber wie nie zuvor

Das blau-gelbe Feinstaubprogramm wirkt

Besonders eindrucksvoll ist der lange Atem der Maßnahmen. Das niederösterreichische Feinstaubprogramm wirkt seit fast zwei Jahrzehnten. Seit 2006 wurde die PM10-Belastung von 28 auf 14 Mikrogramm pro Kubikmeter halbiert. Ein Wert, der heute deutlich unter allen gesetzlichen Grenzwerten liegt. Auch die nackten Emissionszahlen sprechen eine klare Sprache. Laut aktueller Luftschadstoff-Inventur des Umweltbundesamtes wurden in Niederösterreich in den letzten zehn Jahren durch Maßnahmen wie Heizkesseltausch und Sanierungen Sauberkeit erreicht.