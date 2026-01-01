Hart genug für den eisigen Sprung ins neue Jahr?

„Diese Tradition gibt es in skandinavischen Ländern oder in Norddeutschland schon lange. 2020 wollte ich das auch am Herrenteich ausprobieren“, erzählt Initiator und Organisator Paul Wagesreither von den Anfängen der traditionellen Veranstaltung mit rund 70 wackeren Eisschwimmern und Hunderten von Zuschauern. Wagesreither ist mittlerweile im Ruhestand, arbeitete bei der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und leitete die Außenstelle am Flughafen Schwechat. Mit vielen Unterstützern organisiert er das Schwimmen als Privatperson.