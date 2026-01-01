Vorteilswelt
Für Kurzentschlossene:

Hart genug für den eisigen Sprung ins neue Jahr?

Niederösterreich
01.01.2026 09:15
Organisator Paul Wagesreither springt für den guten Zweck gern ins eiskalte Naturjuwel ...
Organisator Paul Wagesreither springt für den guten Zweck gern ins eiskalte Naturjuwel Heidenreichsteins – den Herrenteich.(Bild: Christian Freitag)

In der nördlichsten Stadt Österreichs lässt Initiator Paul Wagesreither einen Brauch aus hohem Norden hochleben: Das Neujahrsschwimmen in Litschau ist mittlerweile schon fast zum beliebten Fixpunkt geworden. Am Neujahrstag um 14 Uhr startet die eisige Härteprüfung, für die man sich bis zur letzten Sekunde noch anmelden kann.

Das ist nichts für schwache Gemüter, sondern nur für die Härtesten! In der Waldviertler Wintersonne wird heute um 14 Uhr im Strandbad Litschau zum Neujahrsschwimmen geladen.

„Diese Tradition gibt es in skandinavischen Ländern oder in Norddeutschland schon lange. 2020 wollte ich das auch am Herrenteich ausprobieren“, erzählt Initiator und Organisator Paul Wagesreither von den Anfängen der traditionellen Veranstaltung mit rund 70 wackeren Eisschwimmern und Hunderten von Zuschauern. Wagesreither ist mittlerweile im Ruhestand, arbeitete bei der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) und leitete die Außenstelle am Flughafen Schwechat. Mit vielen Unterstützern organisiert er das Schwimmen als Privatperson.

Anmeldung bis zur letzten Sekunde
Auch heuer gibt es wieder Startgeschenke und „Finisher“-Medaillen für die wackeren Teilnehmer. Der Erlös wird wie immer für einen guten Zweck gespendet, heuer erhält ihn eine Feuerwehr aus der Region. Anmeldungen sind noch unter der Emailadresse neujahrsschwimmen@gmx.at oder bis zur letzten Sekunde auch vor Ort noch möglich.

Porträt von René Denk
René Denk
