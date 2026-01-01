Greißlerei, Gruseliges und Textil-Geschichte

Von außen wirkt es recht unscheinbar. Doch wer das frühere Gartenpalais betritt, begibt sich auf eine Zeitreise, die so eigenwillig ist wie das Waldviertel selbst. Hier wird Geschichte nicht verstaubt präsentiert – sie wird klappernd und surrend erzählt. Schon der Titel der Dauerausstellung „StadtGeschichte“ ist Programm.