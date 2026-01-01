Vorteilswelt
Besuch im Museum

Greißlerei, Gruseliges und Textil-Geschichte

Niederösterreich
01.01.2026 11:00
Museumsexpertin Herta Schlosser zeigt im früheren Gartenpalais auch eine historische Greißlerei.
Museumsexpertin Herta Schlosser zeigt im früheren Gartenpalais auch eine historische Greißlerei.(Bild: Mark Perry)

Als stumme Zeugen der Vergangenheit ruhen Kuriositäten und wertvolle Schätze im Stadtmuseum in Waidhofen an der Thaya. Ein Besuch dort zahlt sich aus...

Von außen wirkt es recht unscheinbar. Doch wer das frühere Gartenpalais betritt, begibt sich auf eine Zeitreise, die so eigenwillig ist wie das Waldviertel selbst. Hier wird Geschichte nicht verstaubt präsentiert – sie wird klappernd und surrend erzählt. Schon der Titel der Dauerausstellung „StadtGeschichte“ ist Programm.

Von Waidehouen bis Waidhofen
Denn Waidhofen hat viele Namen gehabt: Von Waidehouen (1171) über Waydhouen super Tey bis zum heutigen Waidhofen an der Thaya. An den Wänden des prächtigen Stiegenaufgangs reihen sich diese Namensvarianten wie ein historisches Daumenkino.

Drinnen wartet ein Reigen an Kuriositäten und Kostbarkeiten: das frühere Zunftwesen, geheimnisvolle Fundstücke aus der rätselhaften Festung Sand und ein vollständig erhaltener Greißlerladen. Ein Original aus Speisendorf - einst betrieben von Emma Pfeiffer bis ins hohe Alter. Man meint fast, sie käme jeden Moment hinter dem Ladentisch hervor.

Ein ganz besonderes, aber schauriges Exponat: ein Kalb mit zwei Köpfen.
Ein ganz besonderes, aber schauriges Exponat: ein Kalb mit zwei Köpfen.(Bild: Mark Perry)


Da ist aber auch das zweiköpfige Blondviehkälbchen. Kaiser Franz Joseph ließ sich übrigens seinen Tafelspitz aus dem Fleisch dieser Rasse zubereiten. Ein besonderes Kapitel schreibt das Webereimuseum. Waidhofen war einst Zentrum der Bandweberei – das „Bandlkramerlandl“.

In der Maschinenhalle rattern historische Hand- und mechanische Webstühle, Jacquardmaschinen mit Lochkarten zeigen, dass die Digitalisierung schon vor Jahrhunderten begann. Dank Dipl.-Ing. Heinrich Hetzer sind viele dieser textiltechnischen Juwele sogar noch in Betrieb – ein Erlebnis für Augen und Ohren. Gehütet von Obmann Leopold Gudenus und seinem Team.

Führungen im Winter ab zehn Personen, telefonische Anmeldung: 06763320075

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Lukas Lusetzky
Lukas Lusetzky
Niederösterreich

