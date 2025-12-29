„Höre noch das Wasser rauschen“

Innerhalb einiger weniger Momente stand die Katastralgemeinde Rust im Tullnerfeld meterhoch unter Wasser. Denn am 15. September 2024 ging nach mehreren Tagen Starkregen die Perschling über und löste damit eine regelrechte Flut aus, die den ganzen Ort überschwemmte. Die Bilder haben sich für immer in das Gedächtnis der Betroffenen eingebrannt. Die Marktgemeinde Michelhausen, der Rust angehört, hat nun ein Buch dazu veröffentlicht: „Hochwasser – wie wir die Flut erlebten“ hält in 347 Bildern die Emotionen fest, die bis heute nachwirken.