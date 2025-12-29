Vorteilswelt
Buch über Hochwasser

„Höre noch das Wasser rauschen“

Niederösterreich
29.12.2025 12:30
Das Tullnerfeld (Niederösterreich) war vom Hochwasser 2024 stark betroffen. Die Markt ...
Das Tullnerfeld (Niederösterreich) war vom Hochwasser 2024 stark betroffen. Die Markt Michelhausen hat nun ein Buch geschrieben.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

2024 von der Flut schwer getroffen, erinnert ein Buch an die Katastrophe. Die Marktgemeinde Michelhausen fasst darin zusammen, wie die Menschen die Krise durchstanden haben. 

0 Kommentare

Innerhalb einiger weniger Momente stand die Katastralgemeinde Rust im Tullnerfeld meterhoch unter Wasser. Denn am 15. September 2024 ging nach mehreren Tagen Starkregen die Perschling über und löste damit eine regelrechte Flut aus, die den ganzen Ort überschwemmte. Die Bilder haben sich für immer in das Gedächtnis der Betroffenen eingebrannt. Die Marktgemeinde Michelhausen, der Rust angehört, hat nun ein Buch dazu veröffentlicht: „Hochwasser – wie wir die Flut erlebten“ hält in 347 Bildern die Emotionen fest, die bis heute nachwirken.

Erinnerungen in Buchform: Dominik Riedmayer, Orstchef Bernhard Heinl (Mi.) und Franz Ganser
Erinnerungen in Buchform: Dominik Riedmayer, Orstchef Bernhard Heinl (Mi.) und Franz Ganser(Bild: Marktgemeinde Michelhausen)

Bürgermeister Bernhard Heinl blickt zurück: „Ich habe noch immer das Rauschen des Wassers, das Heulen der Sirenen und das Dröhnen der Hubschrauber in den Ohren“. Die Feuerwehr war im Tullnerfeld damals im Dauereinsatz, ein Floriani kam ums Leben. Das Buch beleuchtet auch, wie Betroffene die schwere Zeit überstanden haben. Anna Fidler erzählt, wie ihr ein unbekannter Helfer einen kleinen Kaktus schenkte. 15 Monate später sei diser bereits kräftig gewachsen.

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
Niederösterreich

