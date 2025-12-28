Fußgängerin und Hund am Schutzweg von Auto erfasst

Am Samstagnachmittag wurde eine Frau in Judenburg in der Steiermark von einem Pkw erfasst. Sie befand sich mit ihrem Hund auf einem Schutzweg. Der Fahrzeuglenker dürfte sie übersehen haben.
Samstagnachmittag gegen 16 Uhr kam es in Judenburg (Bezirk Murtal) zu einem Verkehrsunfall. Eine 37-jährige Frau war mit ihrem Hund unterwegs und querte einen Zebrastreifen im Bereich eines Kreisverkehrs im Ortsteil Judenburg-Murdorf. Dabei dürfte sie von einem 77-jährigen Pkw-Lenker aus dem Bezirk Murtal übersehen worden sein.
Der Mann fuhr von Westen kommend in den Kreisverkehr ein und beabsichtigte, diesen in östliche Richtung zu verlassen. Infolgedessen kam es zur Kollision mit der Fußgängerin und ihrem Hund. Die Frau wurde mit der Frontseite des Fahrzeugs gestreift und kam zu Sturz.
Alkotests verliefen negativ
Dabei erlitt die 37-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades, vermutlich aber leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes und Prellungen. Sie wurde vom Roten Kreuz Judenburg zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Judenburg gebracht. Alkotests mit beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.