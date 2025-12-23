Vorteilswelt
Polizei zieht Bilanz

Über 320 Lenker mit Alkohol oder Drogen im Advent

Tirol
23.12.2025 17:00
Symbolbild(Bild: Martin A. Jöchl)

Wie im Vorfeld angekündigt, führte die Tiroler Polizei in der Adventzeit verstärkte Kontrollen hinsichtlich Alkohol und/oder Drogen hinter dem Steuer durch. Am Dienstag zog Enrico Leitgeb, Leiter der Verkehrspolizei, eine Bilanz.

Vom 29. November bis zum 23. Dezember wurden 6000 Stunden für die Kontrollen aufgewendet. In dieser Zeit wurden 20.000 Alkovortests durchgeführt. „254 Alkoholdelikte wurden an die Bezirksverwaltungsbehörden angezeigt. Wegen einer Beeinträchtigung durch Drogen wurden 68 Lenkerinnen und Lenker angezeigt“, rechnet Leitgeb vor.

Weiters kam es zu 166 Abnahmen von Führerscheinen. Aus dem Verkehr gezogen wurden zudem 29 Personen, die alkoholisiert mit dem Fahrrad oder E-Scooter unterwegs waren sowie drei Biker bzw. E-Scooter-Fahrer, die Drogen intus hatten.

121 Unfälle forderten in Summe 138 Verletzte
Insgesamt zählte die Polizei in der Adventzeit 121 Unfälle mit 138 Verletzten. „Bei zwölf Unfällen lag eine Beeinflussung durch Alkohol bzw. Drogen zum Unfallzeitpunkt vor.“ Zum Vergleich: Im Vorjahr gab es 13 derartige Unfälle.

Dem Thema Alkohol und Drogen hinter dem Steuer wird insbesondere zum Jahreswechsel erneut ein entsprechendes Augenmerk gewidmet. „Oberstes Ziel ist es, die Unfallzahlen möglichst gering zu halten“, schließt Leitgeb.

Manuel Schwaiger
