Über 320 Lenker mit Alkohol oder Drogen im Advent

Vom 29. November bis zum 23. Dezember wurden 6000 Stunden für die Kontrollen aufgewendet. In dieser Zeit wurden 20.000 Alkovortests durchgeführt. „254 Alkoholdelikte wurden an die Bezirksverwaltungsbehörden angezeigt. Wegen einer Beeinträchtigung durch Drogen wurden 68 Lenkerinnen und Lenker angezeigt“, rechnet Leitgeb vor.