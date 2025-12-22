Vorteilswelt
Tiroler Familienpass: 217.000 Personen eingetragen

Tirol
22.12.2025 17:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christof Birbaumer)

Kurz vor dem Christkind rührt das Land Tirol nochmals die Werbetrommel für den Familienpass. „Gerade für die Weihnachts- und Semesterferien haben wir uns bemüht, wieder ein umfangreiches Paket an Rabatten und Ermäßigungen zu schnüren“, betont Landesrätin Astrid Mair.

Über 64.000 aktive Familienpässe mit insgesamt rund 217.000 eingetragenen Personen freut man sich dieser Tage im Landhaus. Somit besitzen rund 80 Prozent aller Tiroler Familien mit Kindern unter 18 Jahren einen derartigen Pass. Damit gibt es beispielsweise in 14 Hallenbädern, 18 Museen, bei 47 Outdooraktivitäten und zehn Indooraktivitäten Ermäßigungen von bis zu 50 Prozent.

Lesen Sie auch:
Vor allem das Skifahren soll billiger werden, damit die Lifte nicht leer bleiben. Darin ist sich ...
Idee in Tirol am Tisch
Einheimischen-Tarife: Wann wird es billiger?
12.12.2025

„Umfangreiches Paket geschnürt“
Damit sich noch mehr Familien den Pass, der gleichzeitig auch als EuregioFamilyPass gilt, holen, rührt die zuständige LR Astrid Mair (ÖVP) kurz vor dem Christkind nochmals die Werbetrommel: „Gerade für die Weihnachts- und Semesterferien hat sich das Land Tirol bemüht, wieder ein umfangreiches Paket an Rabatten und Ermäßigungen im Rahmen des Tiroler Familienpasses zu schnüren. Zahlreiche Betriebe unterstützen das.“

Tirol

