Tiroler Familienpass: 217.000 Personen eingetragen

„Umfangreiches Paket geschnürt“

Damit sich noch mehr Familien den Pass, der gleichzeitig auch als EuregioFamilyPass gilt, holen, rührt die zuständige LR Astrid Mair (ÖVP) kurz vor dem Christkind nochmals die Werbetrommel: „Gerade für die Weihnachts- und Semesterferien hat sich das Land Tirol bemüht, wieder ein umfangreiches Paket an Rabatten und Ermäßigungen im Rahmen des Tiroler Familienpasses zu schnüren. Zahlreiche Betriebe unterstützen das.“