Radfahrer kollidieren: Senior (70) im Schockraum

Folgenschwerer Unfall in Thaur im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Donnerstag! Zwei einheimische Männer (34 und 70 Jahre alt) kollidierten mit ihren Drahteseln auf dem Radfahrweg. Der Senior musste zur Behandlung in den Schockraum gebracht werden.
Zu dem Unfall kam es gegen 15.30 Uhr. Auf dem Radfahrweg in Thaur fuhren der 70-Jährige und der 34-Jährige in dieselbe Richtung. „Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision der beiden Radfahrer“, heißt es von der Polizei.
Weitere Ermittlungen folgen
Der 34-Jährige wurde leicht, der Senior „unbestimmten Grades“ verletzt. Die Rettung lieferte den 70-Jährigen in den Schockraum in der Innsbrucker Klinik ein. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch im Gange.
