In Innsbrucker Klinik

Radfahrer kollidieren: Senior (70) im Schockraum

Tirol
19.12.2025 06:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Johanna Birbaumer)

Folgenschwerer Unfall in Thaur im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Donnerstag! Zwei einheimische Männer (34 und 70 Jahre alt) kollidierten mit ihren Drahteseln auf dem Radfahrweg. Der Senior musste zur Behandlung in den Schockraum gebracht werden.

0 Kommentare

Zu dem Unfall kam es gegen 15.30 Uhr. Auf dem Radfahrweg in Thaur fuhren der 70-Jährige und der 34-Jährige in dieselbe Richtung. „Aus noch unbekannter Ursache kam es zu einer Kollision der beiden Radfahrer“, heißt es von der Polizei. 

Weitere Ermittlungen folgen
Der 34-Jährige wurde leicht, der Senior „unbestimmten Grades“ verletzt. Die Rettung lieferte den 70-Jährigen in den Schockraum in der Innsbrucker Klinik ein. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch im Gange.

Porträt von Manuel Schwaiger
Manuel Schwaiger
Folgen Sie uns auf